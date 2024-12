Coinbase intègre Apple Pay : une nouvelle étape pour simplifier l’achat de cryptos

Coinbase, l’une des plateformes d’échange de cryptomonnaies les plus populaires au monde, vient de franchir une nouvelle étape. Désormais, les utilisateurs peuvent acheter des cryptomonnaies directement avec Apple Pay. Une avancée majeure qui promet de rendre les transactions plus simples et accessibles à tous.

Apple Pay intégré à Coinbase : des transactions rapides et faciles

Coinbase annonce une nouvelle option de paiement : Apple Pay. Avec cette intégration, les utilisateurs peuvent convertir leurs monnaies fiat (comme l’euro ou le dollar) en cryptomonnaies. Et ce, en seulement quelques clics. Notons que le système Coinbase Onramp reconnaît automatiquement Apple Pay comme méthode de paiement lors des transactions éligibles.

Cette nouveauté vise à simplifier le processus d’achat de cryptos, le rendant aussi intuitif que les achats en ligne classiques. «.

Par ailleurs, cette méthode de paiement prend en charge plus de 60 monnaies fiduciaires, ce qui ouvre la porte à une utilisation globale et inclusive. Coinbase renforce ainsi sa position comme un acteur clé dans l’adoption massive des cryptomonnaies.

Une stratégie pour démocratiser les cryptos auprès d’un large public

Ce n’est pas la première fois que Coinbase et Apple Pay collaborent. Dès 2021, la carte crypto de Coinbase était déjà intégrée au service d’Apple, permettant aux utilisateurs de régler leurs achats en cryptomonnaies. Cependant, l’intégration d’Apple Pay directement sur Onramp marque une étape importante.

Selon Daniel Seifert, directeur de la branche britannique de Coinbase, « cette initiative vise à démocratiser les investissements en cryptomonnaies et à rendre l’expérience utilisateur plus fluide ». Ce point est essentiel, car malgré l’intérêt croissant pour les cryptomonnaies, de nombreux investisseurs potentiels restent freinés par des obstacles techniques.

Par ailleurs, Coinbase n’est pas le premier acteur crypto à inclure Apple Pay. Binance, BitPay et MetaMask l’utilisent déjà. Cependant, la réputation et l’envergure mondiale de Coinbase pourraient donner un coup d’accélérateur à cette adoption.