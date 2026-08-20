Navigo arrive sur iPhone : la révolution pratique qui simplifie vos trajets

Île-de-France Mobilités poursuit sa révolution numérique ! Après un premier lancement réussi sur Android, le passe Navigo annuel arrive enfin sur iPhone. Cette bonne nouvelle concerne près de 1,3 million d’abonnés franciliens qui peuvent désormais voyager sur tout le réseau depuis leur smartphone, qu’ils soient fans de la pomme ou adeptes d’Android. Un pas de plus vers la fin du ticket papier et la généralisation du digital dans les transports parisiens.

Le passe Navigo annuel débarque enfin sur iPhone

Depuis le 11 août, il suffit d’une mise à jour de l’application Île-de-France Mobilités sur iOS pour profiter de cette nouveauté. La migration se fait en moins de deux minutes, tout simplement !

Voici comment transférer votre abonnement Navigo annuel :

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Posez le passe physique contre l’iPhone, ajoutez une photo si besoin pour les contrôles

Reposez votre passe une seconde fois pour désactiver la carte physique et finaliser

Pensez à activer le mode transfert express. Cela permet de valider vos trajets même si votre iPhone s’éteint par mégarde. À noter, pour éviter la fraude, impossible de conserver les deux supports actifs en parallèle.

Les étudiants abonnés imagine R devront patienter jusque septembre 2027, le temps pour Île-de-France Mobilités d’achever les ajustements techniques et d’assurer des processus de renouvellement plus sûrs pour les familles.

Une transition facile et réversible

La manipulation est totalement réversible ! Si vous souhaitez revenir au format carte physique, aucun souci : il suffit d’aller dans « gérer mon forfait en ligne » depuis l’application, à condition d’avoir conservé votre ancienne carte. En quelques secondes, l’opération s’effectue. Pratique si vous changez d’avis ou perdez momentanément votre téléphone.

Le numérique prend le dessus dans les transports franciliens

Cette transition s’inscrit dans une digitalisation entamée en 2016. Aujourd’hui, 99,9 % des validations de titres se font via Navigo Easy ou smartphone. Résultat, la fin du ticket carton approche à grands pas. Une bonne nouvelle pour la planète : 9 000 arbres sauvés chaque année juste par l’arrêt des tickets en papier.

La révolution numérique des transports continue d’avancer à grand pas. Avec plus de 2,1 millions d’abonnés Liberté + et désormais 1,3 million d’abonnés annuels prêts à valider depuis leur smartphone, l’Île-de-France fait figure de pionnière dans le domaine.

Que pensez-vous de cette transformation digitale du passe Navigo ? Avez-vous déjà fait le saut ou comptez-vous vous lancer ? N’hésitez pas à partager vos impressions et astuces en commentaire ou sur les réseaux sociaux !