Offensive gagnante de Google : le Pixel s’émancipe et promet plus d’IA

Google accélère sa stratégie sur le marché des smartphones. La marque californienne frappe fort avec un grand bouleversement dans la production de ses produits Pixel. Son objectif : sortir de la Chine et s’installer durablement ailleurs. Une décision qui secoue l’industrie et annonce de nouveaux défis à l’horizon.

La production Pixel déménage hors de Chine

Selon plusieurs sources, Google prévoit de transférer la production de ses smartphones, montres connectées et écouteurs Pixel hors de Chine d’ici 2027. Le géant technologique mise sur le Vietnam et l’Inde pour garantir l’assemblage de ses futurs produits. Ce choix s’explique par les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine, mais également parce que Google ne dépend pas du marché chinois pour vendre ses Pixel, contrairement à d’autres fabricants comme Apple.

En s’appuyant sur l’écosystème industriel déjà bien en place grâce à Samsung au Vietnam, Google accélère ses ambitions tout en diversifiant ses partenariats. D’ici l’an prochain, la marque souhaite augmenter de 8 à 10 % ses livraisons avec un objectif situé autour de 12 millions d’unités pour 2025. Désormais, après Samsung, Google deviendra le deuxième constructeur majeur à opérer une sortie totale de la Chine pour ses smartphones.

Pixel 11 : offensive sur l’innovation et la croissance

La sortie du tout nouveau Pixel 11 marque une étape clé. Ce modèle profite pleinement de l’intégration de Gemini AI, l’intelligence artificielle maison de Google. La marque n’hésite pas à afficher ses ambitions : “Attaquer” le marché et maintenir une croissance forte de ses expéditions, selon des sources proches du dossier.

Avec un prix de départ fixé à 899 dollars pour 256 Go – soit une hausse par rapport à la précédente génération Pixel 10 – Google explique ce choix par une rareté croissante des composants mémoire, comme la RAM ou la flash. Cette pénurie impacte toute l’industrie, poussant le groupe à regrouper ses commandes de puces mémoire, aussi bien pour le cloud que pour les mobiles, auprès de Micron, Samsung et SK Hynix. L’objectif : obtenir de meilleures conditions et renforcer sa position face à la concurrence.

Google assume ainsi une politique de différenciation versus Apple. Rick Osterloh, vice-président de Google, souligne d’ailleurs que les stratégies des deux marques “partent dans des directions très différentes”. Le Pixel 11 ambitionne de marquer les esprits sur l’intelligence artificielle, là où l’iPhone suit une autre voie.

Cette transition industrielle et ses nouveautés ne manqueront pas de faire réagir nos lecteurs. Que pensez-vous de l’avenir du Pixel ? Cette stratégie pourrait-elle créer la surprise face à l’iPhone ? Dites-le-nous dans les commentaires et partagez votre point de vue autour de vous !