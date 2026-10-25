Ninja CRISPi DualZone : l’air fryer en verre à deux bacs qui veut servir directement à table

Recevoir pour les fêtes, c’est souvent jongler entre le four, les plaques et une vaisselle qui s’empile à vue d’œil. Ninja propose de simplifier une partie de cette chorégraphie avec le CRISPi DualZone, un air fryer à deux bacs en verre. L’idée : cuire, servir et conserver dans le même récipient. Sorti mi-septembre, il est vendu 329,99 €.

Deux plats, deux températures, un seul départ

Le CRISPi DualZone reprend une recette bien connue chez Ninja : deux zones de cuisson indépendantes. Chaque bac peut recevoir son propre programme, avec sa température et son temps de cuisson. Une volaille rôtie d’un côté, des légumes de l’autre : les deux plats avancent en parallèle.

Une fonction de synchronisation ajuste les départs pour que tout soit prêt au même moment. C’est l’argument clé pour les repas de famille, où l’accompagnement refroidit souvent pendant que la viande termine sa cuisson. La capacité totale atteint 7,6 litres, répartie en deux bacs de 3,8 litres.

Le verre plutôt que l’antiadhésif

La vraie nouveauté tient au matériau des bacs. Ninja a remplacé les paniers antiadhésifs habituels par du verre thermorésistant, garanti sans PFAS selon la marque. Ces composés, parfois présents dans les revêtements antiadhésifs, font l’objet d’une méfiance croissante chez les consommateurs.

Le verre transparent a un autre avantage : il laisse voir les aliments dorer sans ouvrir le bac. On surveille la cuisson sans laisser s’échapper la chaleur. Un couvercle à clipser transforme enfin chaque bac en boîte de conservation, pour ranger les restes au réfrigérateur sans changer de plat.

Huit modes et une puissance élevée

Côté fiche technique, le CRISPi DualZone affiche une puissance de 2 860 W. Il propose 8 modes de cuisson, dont la levée de pâte et le réchauffage croustillant. Ce dernier mode vise justement les restes du réveillon, qui perdent souvent leur croustillant au micro-ondes.

L’appareil mesure 29,4 x 42,4 x 29,8 cm (hauteur, largeur, profondeur). Selon la marque, il se décline en bleu cyberspace, ivoire et rose. Sur la boutique officielle, un bac de rechange de 3,8 litres est aussi vendu séparément, au prix de 49,99 €.

Des bacs en verre qui demandent quelques précautions

Le verre a ses avantages, mais aussi ses contraintes. Il pèse plus lourd qu’un panier en métal et supporte mal les chocs. Un bac brûlant manipulé à deux mains au-dessus de la table demande donc un peu de prudence, surtout avec des enfants autour.

La largeur de plus de 42 cm exige également une belle place sur le plan de travail. Quant au prix de 329,99 €, il place cet air fryer au-dessus de nombreux modèles à double cuve classique. L’écart se paie surtout pour le verre et la fonction « cuire, servir, conserver ».

Un air fryer pour les fêtes, et pour l’après

Le CRISPi DualZone combine deux idées déjà éprouvées chez Ninja : la double zone et les bacs en verre. Le résultat vise autant les grandes tablées de décembre que les repas plus légers de janvier. Il reste un appareil encombrant et coûteux, à réserver aux foyers qui cuisinent souvent à l’air chaud. Pour eux, la promesse de moins de vaisselle pèsera sans doute dans la balance.