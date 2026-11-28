Nothing Ear (note) : des écouteurs dopés à l’IA capables d’enregistrer et de résumer vos conversations

Et si vos écouteurs pouvaient faire bien plus que diffuser de la musique ? Nothing vient de dévoiler les Ear (note), un nouveau produit qui associe écoute audio haute qualité et intelligence artificielle. Leur particularité ? Ils peuvent retranscrire et résumer vos conversations, vos appels et même vos réunions en ligne. Une nouveauté qui pourrait bien changer notre manière de prendre des notes au quotidien.

Nothing dévoile ses premiers écouteurs conçus autour de l’intelligence artificielle

Nothing poursuit son exploration de l’intelligence artificielle avec un nouveau produit baptisé Ear (note). Présentés officiellement le 25 novembre 2026, ces écouteurs constituent le premier appareil que la marque décrit comme étant « AI-native », autrement dit pensé dès sa conception autour de l’IA.

L’annonce intervient avant le 8 décembre, date à laquelle Nothing prévoit le lancement du produit. L’entreprise souhaite ainsi rapprocher les fonctionnalités intelligentes des usages quotidiens, notamment les échanges et les conversations.

The first step in our AI vision will change how we work. And play.



This is Ear (note), an AI notetaker with our best in-ear audio to date.



8 December. pic.twitter.com/fFQjqFfTlZ — Nothing (@nothing) November 25, 2026

Transcription et résumés automatiques : ce que proposent les Ear (note)

La principale originalité des Nothing Ear (note) réside dans leurs capacités de prise de notes assistée par intelligence artificielle. Les écouteurs peuvent retranscrire des conversations en présentiel, mais aussi des appels téléphoniques et des réunions à distance.

Ils prennent également en charge les mémos vocaux. L’utilisateur peut donc s’appuyer sur ces écouteurs pour conserver une trace écrite de différents échanges, sans devoir prendre manuellement des notes pendant une discussion.

En complément de la transcription, l’IA peut produire des résumés. Cette fonction pourrait notamment faciliter la récupération des informations importantes après une réunion ou une conversation. Cependant, Nothing n’a pas encore communiqué les détails techniques de ces fonctionnalités ni leurs éventuelles limites.

Un design inspiré des anciens lecteurs audio Sony Walkman

Nothing ne mise pas uniquement sur l’intelligence artificielle. La marque accorde également une attention particulière au design de ses nouveaux écouteurs. Le boîtier adopte une esthétique qui rappelle les anciens lecteurs Sony Walkman. Il intègre notamment deux boutons physiques, baptisés Record et Talk, placés sur sa partie inférieure en aluminium.

Cette approche donne aux Ear (note) une identité visuelle particulière et distingue leur boîtier des modèles d’écouteurs sans fil plus classiques. Par ailleurs, Nothing confirme la prise en charge de la lecture audio traditionnelle, avec une compatibilité Hi-Res Audio.

Prix et disponibilité : Nothing garde encore le silence

Pour le moment, le fabricant ne révèle ni le prix ni les caractéristiques techniques complètes des Ear (note). Il promet toutefois de communiquer davantage d’informations prochainement.

Nothing n’est pas le premier acteur à explorer les écouteurs équipés de fonctions de transcription par IA. Plaud avait notamment présenté ses propres écouteurs orientés vers l’intelligence artificielle en août 2026. Les Nothing Ear (note) sont attendus le 8 décembre 2026. Il faudra donc patienter pour découvrir leur tarif, leurs performances réelles et les possibilités offertes par leur intelligence artificielle.