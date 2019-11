Nouveautés Netflix de la semaine: The Irishman, Fairy Tail, Sonix X…

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix (films et séries) de cette semaine 48 de 2019.*

Les nouveautés Netflix – Semaine 47

Séries

Levius (28 novembre)

Adapté du manga, cet animé raconte l’histoire de la montée en puissance d’un jeune (Levius) dans le milieu de la boxe. Cependant, on ne parle pas du même type de boxe que dans notre monde, ici c’est de la boxe mécanique !

Merry Happy Whatever (28 novembre)

Matt se voit l’honneur de passer quelques jours avec sa belle famille durant la période de Noël. Il devra alors apprivoiser l’ensemble de la famille et notamment un père assez protecteur.

The Movies That Made US (29 novembre)

The Movies That Made Us est une série de témoignages à propos des réalisateurs et acteurs de films cultes.

Sonic X (1er décembre)

Suivez les aventures du hérisson bleu dans une série d’animation avant la sortie du film en live action.

Fairy Tales (Saison 6 – 1er décembre)

« Quand quatre jeunes sorciers font équipe pour remplir des missions à travers le royaume, ils se rapprochent toujours plus et forgent des liens plus forts que toute magie » (Netflix).

Films

Ce tout nouveau film de Martin Scorsese raconte l’histoire vraie du tueur à gages ayant assassiné Jimmy Hoffa, syndicaliste entretenant des liens avec la mafia.

Le tombeau des lucioles (1er décembre)

Japon 1945, deux orphelins tentent tant bien que mal de survivre après le bombardement de leur ville par des Américains. Non désirés par le reste de leur famille, ceux-ci vont partir se réfugier dans un bunker, entouré de luciole.

Documentaires

Broken (27 novembre)

Broken est une série racontant la négligence et la duperie du marketing de masse ainsi que ses conséquences sur ces clients.

Bon visionnage Netflix à tous !

*liste non exhaustive

Les nouveautés Netflix de la semaine dernière juste ici !