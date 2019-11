Black Friday – Nanoleaf décorer lumineusement à -35% !

C’est le Black Friday même chez Nanoleaf ! Nanoleaf est une marque que nous suivons depuis plusieurs années. Nous les avons rencontré au CES 2018 et nous intéressons de près à la marque. Nous avons réalisé un test de ces derniers il y a peu les Nanoleaf Light Panels les originaux en triangle très distinctifs. Et nous vous les avons recommandé pour Noël dans notre selection de cadeaux pour homme.

On a pris en main récemment les nouveaux Nanoleaf, les Canvas. Avec un format carré et une surface tactile ils offrent un nouveau type de divertissement et beaucoup plus d’interactivité.

Et pour le Black Friday, tous les produits Nanoleaf sont en promotion jusqu’à -35% !

Nous vous recommandons en particulier deux packs :

Le pack cadeau avec deux lots de 9 Panels, un pour vous et un à offrir. Pourquoi ? 299€ à la place de 399€, de quoi se faire plaisir et offrir à petit prix.

Et enfin le pack 13 panels qui reste la deuxième façon la plus abordable de tester la solution avec 50€ de réduction sur ce dernier. D’autres packs plus gros sont aussi présents avec plus de réduction mais il faudra être sur de la place disponible chez vous !

Vous avez jusqu’au 2 décembre pour profiter des réductions Black Friday Nanoleaf, alors foncez sur leur site dédié à l’occasion !