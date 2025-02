On connaît maintenant la date de sortie de Hunter x Hunter: Nen x Impact

Les fans de Hunter x Hunter peuvent maintenant se réjouir, car l’annonce tant attendue est arrivée. 10 mois après sa première révélation, Bushiroad, Arc System Works dévoilent enfin la date de sortie de de Hunter x Hunter: Nen x Impact lors de l’EVO Awards. Les deux studios ont également révélé le premier personnage de la Season Pass 1, ainsi que les éditions disponibles à la sortie du jeu.

Quand on croise un célèbre anime shonen à un spécialiste comme Arc System Works, cela ne peut donner qu’un jeu de combat prometteur. Annoncé en avril de l’année dernière, Hunter x Hunter : Nen x Impact est le prochain jeu de combat en 2D d’Arc System Works, Bushiroad Games et Eighting. Spécialiste dans le genre “anime fighting games”, Arc System Works revisite cette fois le célèbre manga de Yoshihiro Togashi pour en faire un jeu de combat en 3v3, à l’instar de Dragon Ball FighterZ.

Le jeu est prévu pour l’été 2025 sur PS5, Nintendo Switch et PC via Steam, mais aucune date précise n’est encore annoncée…jusqu’à samedi dernier. Lors de la soirée de l’EVO Awards, Bushiroad et Arc System Works confirment enfin la date de sortie de Hunter x Hunter : Nen x Impact pour le 17 juillet 2025. Plusieurs éditions du jeu seront disponibles lors de sa sortie, dont les suivantes :

Édition standard : contient uniquement le jeu de base.

: contient uniquement le jeu de base. Édition Digital Deluxe : contient le jeu de base + la Season Pass 1.

: contient le jeu de base + la Season Pass 1. Édition physique limitée : contient le jeu de base, la Season Pass 1, une boîte illustrée en édition limitée, un steelbook et un socle en acrylique de Gon Freecss et Kirua Zoldik.

Un roster trop mince ?

Outre la date de sortie, Bushiroad et Arc System Works ont également dévoilé la Season Pass 1 de Hunter x Hunter : Nen x Impact. Elle comportera 4 personnages, dont le premier DLC, Neferpitou, arrivera cet automne. Les trois autres personnages seront disponibles respectivement à l’hiver 2025, au printemps 2026 et à l’été 2026.

Hunter x Hunter : Nen x Impact offrira un roster modeste de 16 personnages, suivi des 4 DLC de la Season Pass 1. Certes, c’est un peu mince comparé à d’autres jeux de combat d’Arc System Works, mais espérons que le gameplay de chaque personnage en vaudra la peine. En attendant de doser dessus, vous pouvez déjà précommander le jeu sur toutes les plateformes prévues pour sa sortie.