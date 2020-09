OnePlus 8T : une journée de batterie en 15 minutes !

OnePlus continue d’annoncer les bonnes nouvelles au sujet de son prochain smartphone, le OnePlus 8T. Après avoir évoqué un écran à 120 Hz, la marque chinoise promet désormais une charge rapide en seulement 15 minutes.

Une nouvelle technologie de charge pour la batterie du OnePlus 8T

Alors que les smartphones sont devenus nos principaux de communication, la question de la batterie restait en suspend. En effet, la hausse des performances signifiait également une consommation accrue d’énergie et donc une batterie qui s’épuise plus vite.

Avec son futur OnePlus 8T, la marque basée à Shenzhen semblerait bien avoir trouvé une parade. Avec un système de Warp Charge 65, l’entreprise promet de charger 58% de la batterie de son smartphone en seulement 15 minutes. Soit l’équivalent d’une journée de travail selon la marque. Il faudrait ensuite un peu moins de 25 minutes supplémentaires pour le charger complétement. En bref, le OnePlus 8T serait capable d’effectuer un cycle de charge complet en moins de 45 minutes !

Bon à noter, le OnePlus Warp Charge 65 présentera un port USB type C. Autrement dit, il offrira une grande compatibilité avec de nombreux autres périphériques. En effet, il prend en charge le protocole PowerDelivery jusqu’à 45 W et est aussi rétrocompatible avec les anciens protocoles de recharge OnePlus !

Une annonce qui satisfait le PDG de OnePlus, Pete Lau, qui explique la volonté de son entreprise de mettre en place une charge rapide sur le OnePlus 8T : « Recharger son smartphone devrait être simple, rapide et ne surtout pas représenter un fardeau au quotidien« . Il poursuit en saluant cette progression dans le domaine de la recharge mobile : « Améliorer l’expérience utilisateur de nos consommateurs est le moteur qui nous a poussé à développer Warp Charge 65. Cette nouvelle technologie va transformer les habitudes de charge de nos consommateurs et leur offrira une expérience bien plus agréable ».

Disponible officiellement à partir du 14 octobre, le nouveau OnePlus 8T promet d’être un sérieux concurrent sur le marché des smartphones !