OpenAI a officiellement retiré son modèle GPT-4o le 13 février 2026. Ce modèle était apprécié pour son style chaleureux et conversationnel. Néanmoins, il avait également suscité de nombreuses critiques pour son caractère jugé trop complaisant. Sa disparition marque une nouvelle étape dans la stratégie d’OpenAI, qui privilégie désormais ses modèles plus récents comme GPT-5.2.

GPT-4o : un modèle apprécié mais critiqué

GPT-4o s’était imposé comme un modèle populaire grâce à ses capacités multimodales et multilingues. Il permettait aux utilisateurs de générer du contenu créatif et de dialoguer de manière plus fluide. Sa personnalité plus « humaine » séduisait une partie des abonnés Plus et Pro. Ces derniers l’avaient même réclamé après une première suppression en 2025.

Cependant, cette approche avait aussi ses limites. En effet, de nombreux experts reprochaient à GPT-4o d’être trop « sycophantique », c’est-à-dire enclin à flatter ou à approuver sans nuance. Apparemment, ce comportement posait des problèmes de fiabilité et de crédibilité. En particulier, dans des contextes sensibles où la précision et l’esprit critique sont essentiels.

Une transition vers GPT-5 et les modèles plus récents

La décision d’OpenAI s’explique aussi par l’évolution des usages. En effet, selon les données internes, seulement 0,1 % des utilisateurs continuaient à utiliser GPT-4o au quotidien. La majorité, quant à elle, aurait déjà migré vers GPT-5.2. Pour cause, ce dernier offre des performances supérieures, notamment en raisonnement et en génération de contenu complexe.

OpenAI a donc choisi de rationaliser son offre en retirant plusieurs modèles anciens : GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini et o4-mini. L’objectif est de concentrer ses ressources sur les modèles les plus avancés et de garantir une expérience plus cohérente aux utilisateurs.