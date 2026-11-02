OPPO Enco X4 : le son Dynaudio et le sans perte, surtout avec un smartphone OPPO

Les OPPO Enco X4 arrivent en Europe. Ce sont les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme de la marque. Présentés le 21 octobre à Majorque, en même temps que les smartphones Find X10, ils sont déjà en vente en France au prix conseillé de 219 €. La boutique OPPO les affiche en ce moment à 189 € (relevé le 2 novembre).

Au programme : un son accordé avec le spécialiste danois Dynaudio, une réduction de bruit adaptative par IA et, pour la première fois chez OPPO, l’audio sans perte. Ils existent en Blanc Glacier et Violet Aurore. Reste à savoir ce qui fonctionne avec tous les téléphones, et ce qui demande un smartphone de la marque.

Deux haut-parleurs, deux DAC, une signature danoise

Chaque écouteur associe deux haut-parleurs : un woofer de 11 mm à membrane TRF pour les graves, et un tweeter plan de 6 mm pour les aigus. Chacun dispose de son propre convertisseur numérique-analogique (DAC). Selon OPPO, ce partage des tâches permet de traiter chaque plage de fréquences séparément, pour un rendu plus fidèle sur tout le spectre.

L’accord sonore est signé Dynaudio, partenaire d’OPPO depuis sept ans. La marque revendique plus de 300 heures de travail commun sur chaque bande de fréquences. Le résultat prend la forme de cinq profils sonores, pensés pour différents genres musicaux et différentes habitudes d’écoute.

Les Enco X4 proposent aussi un audio spatial multiplateforme, compatible avec Android, iOS et Windows. Il crée une scène sonore en trois dimensions pour la musique comme pour les films. Bonne nouvelle pour les possesseurs d’iPhone : cette fonction ne se limite pas aux téléphones de la marque.

Le sans perte, mais seulement en famille

Les OPPO Enco X4 sont les premiers écouteurs sans fil de la marque à gérer l’audio sans perte. Ils s’appuient sur le codec LHDC Lossless, avec un débit pouvant atteindre 2,3 Mbit/s et une qualité jusqu’à 24 bits/48 kHz. OPPO met aussi en avant la certification Hi-Res Audio Wireless.

Cette promesse a toutefois une condition. Selon les notes de la page officielle, le sans perte de bout en bout n’est possible qu’avec un smartphone OPPO Find X10 équipé d’une puce MediaTek. Avec un autre téléphone, les écouteurs fonctionnent avec des codecs Bluetooth plus classiques, comme l’AAC.

Pour la majorité des acheteurs, l’argument du sans perte reste donc théorique. Sur ce point précis, les Enco X4 s’adressent d’abord aux possesseurs des nouveaux Find X10, plutôt qu’à l’ensemble des amateurs de musique.

Une réduction de bruit qui reconnaît le métro

Pour couper le bruit, OPPO combine trois microphones, un processeur neuronal (NPU) gravé en 6 nm et des embouts redessinés. Selon la marque, la réduction de bruit progresse jusqu’à 100 % par rapport aux Enco X3s, et jusqu’à 30 % sur les voix. Ces chiffres viennent des laboratoires d’OPPO.

Le mode adaptatif ajuste seul l’intensité de la réduction de bruit et de la transparence. Il reconnaît des situations précises, comme le métro, le bus, le taxi ou l’avion. Ce mode est désactivé par défaut : il faut penser à l’activer dans les réglages.

D’autres automatismes accompagnent les trajets. Les écouteurs baissent le volume et passent en mode transparence dès que vous engagez une conversation. Ils mettent aussi la musique en pause si vous vous endormez en route.

Pour les appels, un capteur à conduction osseuse (VPU) s’ajoute aux trois microphones. Il capte les vibrations de la voix pour mieux la distinguer du bruit ambiant. OPPO promet ainsi des échanges clairs, même au milieu de la foule.

Traduction, Gemini et posture du cou

Côté IA, la fonction phare est la traduction en direct, dans plus de 30 langues selon OPPO. Vous entendez la traduction dans les écouteurs, pendant que votre interlocuteur la lit sur l’écran du téléphone. Elle demande cependant un smartphone OPPO sous ColorOS 17, passe par le cloud et reste limitée à 5 000 minutes par mois.

Les Enco X4 sont aussi les premiers écouteurs de la marque à lancer Google Gemini à la voix. Il suffit de dire « Hey Google » pour obtenir un itinéraire ou la météo, sans sortir le téléphone. La page officielle précise toutefois que la compatibilité varie selon les appareils.

La fonction surveillance du cou détecte les mauvaises postures prolongées et vous invite à vous redresser. Un test de mobilité cervicale complète le dispositif. OPPO prévient que ces résultats ne constituent pas un avis médical, et la fonction n’est proposée que sur les téléphones OPPO et OnePlus.

Pour les créateurs de contenus, l’enregistrement audio clair, traité par Dolby, transforme les deux écouteurs en micro stéréo. Il faut là encore un smartphone de la série Find. Plus universels, le Bluetooth 6.1 et la double connexion permettent de relier un téléphone et un ordinateur, même d’écosystèmes différents. OPPO reconnaît que le passage vers un ordinateur portable peut prendre un peu plus de temps.

crédit : OPPO

Les OPPO Enco X4, complets à condition de choisir OPPO

Reste l’autonomie, qu’il faut lire avec attention. Les 13 heures annoncées, et 53 heures avec le boîtier, sont mesurées sans réduction de bruit. Avec la réduction de bruit activée, OPPO indique 6 heures, et 26 heures avec le boîtier. En LHDC, on descend à 5,5 heures et 22 heures.

La certification IP55 protège les écouteurs de la poussière et des projections d’eau, mais pas le boîtier de charge. OPPO déconseille aussi de les porter pendant un effort intense, pour éviter les dégâts liés à la transpiration.

Avec un Find X10, les OPPO Enco X4 forment un ensemble très complet : sans perte, traduction, enregistrement Dolby et suivi de la posture. Avec un autre smartphone, ils gardent l’accord Dynaudio, la réduction de bruit adaptative et la double connexion, mais perdent une partie de leurs arguments. Ils sont vendus 219 € en prix conseillé, et 189 € sur la boutique OPPO au moment de la rédaction. Pour un budget plus serré, les Enco Air5 Pro proposent déjà une réduction de bruit adaptative pour moins de 90 €.