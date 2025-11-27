Orion : le navigateur qui veut s’imposer face à Chrome et Firefox

Dans un monde dominé par Google Chrome et Mozilla Firefox, un nouvel acteur tente de se faire une place. En effet, les créateurs du moteur de recherche Kagi, connu pour son approche indépendante et sans publicité, lancent Orion. Il s’agit d’un navigateur web qui se distingue par son originalité. Contrairement à la majorité des navigateurs actuels, Orion n’est pas basé sur Chromium ni sur Firefox. Il propose une expérience différente, pensée pour offrir plus de liberté et moins de dépendance aux géants du numérique.

Orion : un navigateur indépendant pour sortir de l’ombre des géants

Orion serait né de la volonté d’offrir une alternative crédible aux navigateurs dominants. La plupart des solutions disponibles aujourd’hui reposent sur Chromium, le moteur open source de Google, ou sur Gecko, celui de Firefox. Cette dépendance limite l’innovation et renforce la position des géants du web. Orion prend le contre-pied en développant sa propre approche. Cela lui permet de proposer une expérience plus légère et plus respectueuse de l’utilisateur.

Le projet s’inscrit dans la continuité de Kagi. Ce moteur de recherche payant mise sur la qualité des résultats plutôt que sur la publicité. Avec Orion, les fondateurs veulent aller plus loin en créant un écosystème complet. Autrement dit, un moteur de recherche et un navigateur, tous deux conçus pour redonner du contrôle aux internautes. Cette stratégie vise à séduire ceux qui cherchent à se libérer de l’emprise des grandes plateformes.

Une disponibilité progressive et des ambitions claires

Orion est actuellement disponible sur macOS. Toutefois, ses créateurs travaillent déjà sur des versions pour Windows et Linux. Cette ouverture progressive montre leur ambition de toucher un public large, au-delà des utilisateurs Apple. Le navigateur se veut simple, rapide et sécurisé.

L’objectif affiché est de construire une alternative durable, capable de rivaliser avec Chrome et Firefox. En misant sur l’indépendance technologique et sur une philosophie centrée sur l’utilisateur, Orion espère convaincre ceux qui veulent un web plus libre. Si le pari est audacieux, il répond à une demande croissante. De plus en plus d’utilisateurs recherchent effectivement des outils numériques qui respectent la vie privée et qui ne dépendent pas des géants américains.