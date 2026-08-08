Perplexity : l’injonction d’Amazon contre son agent d’achat IA est levée

La bataille juridique entre les géants de la technologie franchit un nouveau cap. Perplexity a remporté une victoire cruciale face à Amazon devant la justice américaine. En effet, la Neuvième circuit de la Cour d’appel des États-Unis a annulé l’injonction qui interdisait à l’agent d’achat intelligent de Perplexity d’accéder à la plateforme de vente en ligne. Cette décision redonne le feu vert aux outils d’assistance automatisée développés par l’entreprise d’intelligence artificielle.

La Cour d’appel invalide les arguments d’Amazon concernant le navigateur Comet de Perplexity

Amazon accusait Perplexity d’avoir enfreint le Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) ainsi que le droit californien contre la fraude informatique. Pour établir une telle violation, le géant du e-commerce devait prouver une intrusion intentionnelle et non autorisée sur ses serveurs. De plus, il devait démontrer un préjudice financier au moins égal à 5 000 dollars sur une période d’un an.

Cependant, les juges d’appel ont rejeté ce raisonnement en examinant le fonctionnement du logiciel. L’outil d’achat autonome est directement intégré au navigateur Comet de Perplexity. Or, les magistrats ont estimé que c’est l’utilisateur humain qui déclenche l’accès aux serveurs d’Amazon, et non l’entreprise Perplexity elle-même. Par conséquent, l’injonction préalable ne servait pas l’intérêt public. La justice a également précisé que le dommage potentiel invoqué par Amazon ne justifiait pas une mesure de restriction aussi sévère.

Cette décision intervient alors que l’écosystème de l’entreprise gagne du terrain sur le marché mobile. En effet, l’expansion stratégique de la marque se poursuit puisque Perplexity Comet a débarqué sur iPhone pour tenter de détrôner Safari.

Les origines d’un affrontement stratégique autour des agents IA

Les tensions entre les deux entreprises ont débuté en novembre 2025. Amazon avait alors adressé une mise en demeure formelle à Perplexity. Le groupe exigeait le blocage immédiat de l’accès de l’agent IA à sa boutique en ligne. Selon Amazon, un accord de suspension temporaire avait pourtant été conclu en 2024 entre les deux entités.

Néanmoins, Perplexity aurait réactivé son outil en masquant l’agent IA derrière l’apparence d’un navigateur Chrome classique. Face à cette situation, Amazon a porté l’affaire devant la justice fédérale de San Francisco en mars 2026. L’entreprise avait alors obtenu une injonction temporaire rapide, désormais annulée par l’arrêt de la Cour d’appel.

Un procès au fond qui reste à trancher

La décision de la Cour d’appel lève l’interdiction immédiate, mais elle ne met pas fin au litige sur le fond. Dans une déclaration officielle, Amazon a exprimé son désaccord avec ce jugement préliminaire. La firme de Seattle conserve toute sa confiance quant à la suite de la procédure et étudie actuellement ses recours.

Ainsi, Amazon peut réclamer une nouvelle audition devant la Cour d’appel ou saisir directement la Cour suprême des États-Unis. Même sans cette démarche, l’examen du dossier se poursuivra devant le tribunal fédéral de San Francisco. Les deux parties présenteront à nouveau leurs arguments fondamentaux dans les mois à venir.