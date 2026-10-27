Philips Evnia : trois moniteurs pour jongler entre console et PC

Philips Evnia remet le jeu sur console au centre de sa gamme de moniteurs. Dans un communiqué du 27 octobre, la marque met en avant trois références déjà commercialisées, avec deux approches : le QD-OLED ou le double mode. L'enjeu : partager un même écran entre console et PC, sans confondre leurs possibilités de rafraîchissement.

Du QD-OLED ou de la 4K à 120 Hz

Le Philips Evnia 27M2N6501L mise sur une dalle QD-OLED de 26,5 pouces en QHD. Il accepte jusqu'à 120 Hz avec une console compatible, contre 240 Hz sur PC. Son intérêt tient donc autant au contraste de l'OLED qu'à sa réactivité, dans un format adapté au bureau.

Les 27M2N5901A et 27M2N3800A suivent une autre voie, avec une dalle Fast IPS de 27 pouces. Leur double mode permet de choisir entre la 4K à 160 Hz et le Full HD à 320 Hz. Sur console compatible, Philips annonce de la 4K jusqu'à 120 Hz. Les 320 Hz concernent le PC : ce chiffre ne promet donc aucun gain supplémentaire pour une console.

Un bureau partagé et un éclairage assorti

Le 27M2N5901A ajoute un port USB-C avec alimentation jusqu'à 65 W et un commutateur KVM. De quoi brancher aussi un ordinateur portable et partager clavier et souris entre plusieurs ordinateurs.

Ce modèle et le 27M2N6501L disposent également d'Ambiglow. Cet éclairage arrière adapte sa couleur et sa luminosité au contenu affiché, avec une analyse que Philips présente comme optimisée par l'IA. L'objectif reste visuel : prolonger les couleurs du jeu sur le mur derrière l'écran.

Ce qu'il faut retenir

Philips valorise ici la polyvalence de modèles existants, sans annoncer de nouveau tarif ni de date de lancement. Le choix dépend surtout de la définition recherchée et de la place du PC dans l'installation. Reste à voir, en pratique, si cette souplesse répond aux besoins des joueurs qui alternent réellement entre les deux univers.