Philips Hue : Réinventez votre maison avec une illumination inédite et une sécurité améliorée !

Soyez prêt à percer l’obscurité avec la nouvelle génération de produits Philips Hue qui arrive pour illuminer votre automne. Signify, leader mondial de l’éclairage, entre en scène avec le lancement de Play HDMI sync box 8K. Cette nouvelle gamme comprend également des plafonniers. Elle propose de multiples fonctionnalités qui rehaussent l’expérience utilisateur au-delà du terrain de jeu.

Sync box 8K de Philips Hue : Mettez vos sens en alerte

La première star du spectacle est le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play 8K. Conçu pour une expérience immersive ultime, ce boîtier high-tech synchronise les éclairages avec la dernière norme vidéo HDMI 2.1. Que vous soyez un amateur de films ou un mordu de jeux, cette technologie de pointe supporte des résolutions allant jusqu’à 8K. Elle permet également des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Une expérience de divertissement inégalée vous attend dans votre salon. Elle est compatible avec vos consoles de jeu de dernière génération, y compris la PS5 et la Xbox One. Non seulement il intensifie l’expérience de jeu, mais aussi harmonise ses luminaires avec l’action se déroulant à l’écran.

Des plafonniers à la mesure de votre espace

Après le spectacle lumineux du HDMI Sync Box 8K, la marque n’a pas lésiné sur l’élégance en lançant une nouvelle gamme de plafonniers carrés. En outre, les plafonniers Datura et Tento marquent un nouveau tournant dans le design de l’éclairage domestique. De plus, chaque luminaire, doté de deux sources lumineuses contrôlables individuellement, peut éclairer tout votre espace avec style et efficacité.

Philips Hue rend la personnalisation encore plus facile avec sa nouvelle application

Un tour de force qui vous permet d’ajuster l’intensité des lumières, de choisir l’ambiance de l’éclairage et de jouer avec une gamme de nouveaux effets — le tout dans une seule application. En effet, avec l’introduction de ces innovations, Philips Hue a poussé les limites de la personnalisation afin de créer une expérience utilisateur encore plus gratifiante.

Des fonctionnalités pour une maison plus sûre

Et ce n’est pas tout, la marque a également annoncé plusieurs mises à jour de son application mobile, enrichissant son système de sécurité intégré. Des caméras compatibles avec Alexa et Google Home aux nouvelles routines pour armer et désarmer le système Secure, Philips Hue Secure met à disposition une gamme de possibilités pour renforcer la sécurité de votre domicile.

Alors, êtes-vous prêt à faire passer votre expérience d’éclairage au niveau supérieur ? N’hésitez pas à partager vos impressions et vos propres expériences avec ces nouveautés dans les commentaires. Et, comme toujours, restez en veille pour plus d’actualités Philips Hue.