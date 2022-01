Pixel 6 : Google déploie enfin sa mise à jour de janvier 2022

La partie OS de Google n’est pas venu répondre à toutes les attentes des utilisateurs à la sortie des Pixel 6 et Pixel 6 pro. En effet, si la mise à jour de décembre 2021 a permis de résoudre plusieurs problématiques, elle a aussi apporté plusieurs bugs importants, obligeants Google à suspendre la mise à jour. Bonne nouvelle, la mise à jour de janvier de 2022 vient corriger les derniers problèmes sur les smartphones haut de gamme de la firme de Mountain View.

La mise à jour tant attendue des Pixel 6 est arrivée

Les mésaventures de Google autour de ses Pixel 6 semblent pour le moment révolues. Après une mise à jour de décembre 2022 venant corriger pas mal de bugs sur ces nouveaux haut de gamme, la firme américaine était venue stopper le déploiement de cette nouvelle version à cause d’autres problèmes survenue chez les utilisateurs après son installation. L’entreprise est d’ailleurs même allée jusqu’à expliquer à ses utilisateurs comment revenir à la version logicielle précédente. Le plus gros problème causé par cette mise à jour concernait notamment la perte de signal réseau lors d’appels téléphoniques.

Après avoir lancé la mise à jour de janvier 2022 sur ces autres smartphones, apportant notamment quelques nouveautés, Google est ainsi venu annoncer le début du déploiement de la MàJ sur les Pixel 6 durant le week-end sur les réseaux sociaux. La firme est d’ailleurs venue affirmer que cette version serait disponible pour tous les appareils durant cette semaine. Le déploiement devrait ainsi être progressif en fonction du pays de résidence ainsi que de l’opérateur de chaque possesseur des smartphones.

Dans un billet de blog, Google est venu détailler les différents correctifs et modifications apportées. On peut notamment relever que l’entreprise a corrigé le bug empêchant les appareils d’urgence en fonction de certaines applications installées ; le verrouillage de l’écran après un appel manqué ; la consommation énergétique élevée en arrière-plan dans certaines situations ; et bien évidemment les problèmes réseau cités précédemment.

