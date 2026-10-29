Pokémon UNITE, c’est fini !

Même la licence la plus rentable du monde n’était pas à l’abri de l’échec vidéoludique qui sévit ces derniers temps dans le monde du gaming. Après près de six années de combats sur Nintendo Switch et mobile, c’est au tour de Pokémon UNITE de tirer sa révérence l’année prochaine. D’ici là, les joueurs pourront profiter de derniers événements, tandis que les achats de monnaie premium sont déjà interrompus.

On fait le point.

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Quand Pokémon UNITE fermera ses serveurs ?

La date est désormais officielle : Pokémon UNITE cessera ses activités le 23 mars 2027 à 00 h 00 UTC. À partir de cette échéance, les joueurs ne pourront plus accéder aux combats en ligne sur Nintendo Switch, iOS et Android. Pour le moment, The Pokémon Company n’a pas communiqué de raison précise pour expliquer cette décision. Il est donc impossible d’affirmer que cette fermeture résulte d’une baisse de fréquentation ou de difficultés financières.

“Nous sommes profondément reconnaissants envers les nombreux Dresseurs et Dresseuses ayant joué depuis la mise en place du service sur la version Nintendo Switch”, peut-on lire sur le site officiel de Pokémon UNITE. “Nous souhaitons remercier tout le monde en organisant un événement spécial qui durera jusqu’à la fin du service”.

Les premières mesures sont déjà entrées en vigueur le 27 octobre 2026. Depuis hier, il n’est plus possible d’acheter des gemmes Æos ni de souscrire un nouvel abonnement UNITE Club. The Pokémon Company a également stoppé les renouvellements automatiques des abonnements.

Si vous avez encore des gemmes payantes sur vos comptes, vous pourrez les utiliser jusqu’à la fermeture de Pokémon UNITE. The Pokémon Company prévoit par ailleurs de rembourser les gemmes Æos payantes non dépensées, selon des modalités qui doivent être précisées ultérieurement. Les joueurs concernés devront suivre la procédure officielle de demande de remboursement.

Une dernière mise à jour avant la fermeture

Pokémon UNITE ne disparaîtra quand même pas sans laisser un bon souvenir à sa communauté. Le 12 novembre prochain, le MOBA va accueillir une mise à jour accompagnée d’un événement spécial. Au programme : des missions, des bonus de connexion et la possibilité d’échanger des pièces UNITE contre certains objets. Des réductions sur des éléments cosmétiques et des licences Pokémon seront également disponibles.

Cette mise à jour introduira surtout Library, permettant aux joueurs de conserver une trace de leur expérience de jeu après la fermeture des serveurs. Ils pourront entre autres retrouver certains éléments de leur compte, notamment leurs licences Pokémon, leurs Holowear, leurs vêtements et plusieurs statistiques. Certaines données resteront uniquement consultables, sans possibilité de reprendre les combats en ligne.

Attention toutefois : le téléchargement des données nécessaires devra être effectué avant le 23 mars 2027. Les joueurs ont donc intérêt à activer cette fonctionnalité dès sa disponibilité.

Malgré cette fermeture, Pokémon UNITE doit encore accueillir les qualifications de l’Aeos Crown 2027 Tokyo à partir du 5 décembre 2026. Une dernière échéance compétitive avant que le MOBA ne mette définitivement fin à ses affrontements en ligne.