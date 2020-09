Police, Poissonsexe… que voir au cinéma ce week-end ?

Aujourd’hui, nous sommes vendredi. Et comme à chaque vendredi, nous nous retrouvons pour parler des sorties cinéma de la semaine au cas où une sortie s’envisagerait pour ce week-end.

Voici les sorties de la semaine du 2 septembre (vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière) :

Police – un film « sur la désobéissance positive », d’après la réalisatrice Anne Fontaine

Genre : thriller, drame

Virginie, Erik et Aristide sont trois policiers parisiens. Ils ont pour mission obligatoire de reconduire un migrant à la frontière. Mais sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que ce migrant risque la mort s’il revient dans son pays. Ayant affaire à un cas de conscience, elle tente donc de convaincre ses collègues de le laisser s’échapper…

Avec : Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois…

Poissonsexe – un physicien, une femme et un étrange poisson

Genre : comédie

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, les poissons ne nagent plus sur les côtes françaises. Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. Il est également un homme célibataire souhaitant être père. Petit problème : à Bellerose, où Daniel vit, il n’y a que trois femmes en âge de procréer. Mais Daniel va rencontrer une femme du nom de Lucie, avec qui il sauve un bien étrange poisson à pattes de la noyade. Et c’est grâce à Lucie que Daniel va réapprendre à tomber amoureux…

Avec : Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen…

Genre : comédie

Frédéric et Claire sont en couple. À 40 ans, Frédéric veut un enfant. Mais sa femme n’en veut pas un et elle et lui étaient bien d’accord là-dessus. Mais il commet un jour l’impardonnable en lui faisant un enfant dans le dos, en réussissant habilement à ne pas faire prendre à Claire sa pilule. Et tandis que le ventre de Claire devient de plus en plus gros, Frédéric devient de plus en plus stupide…

Avec : Jonathan Cohen, Marina Foïs, Jacqueline Kakou…

Ema – le nouveau film du réalisateur de Jackie et No

Genre : drame

Ema est une jeune danseuse marié à Gastón, chorégraphe de renom. Toujours hantée par la culpabilité suite à une adoption qui a mal tourné, elle décide de changer sa vie…

Avec : Mariana di Girólamo, Gael García Bernal, Santiago Cabrera…

Nous vous souhaitons bonne séance et à la semaine prochaine !