XXHL – La nouvelle expo de la cité des sciences

La cité des sciences et de l’industrie de la Villette à Paris est un lieu à découvrir et surtout à redécouvrir. Le plus grand musée de Science d’Europe est un lieu unique pour adultes et enfants. Avec des expositions permanentes toujours remises aux goûts du jour et des exhibitions temporaires tout aussi extraordinaires, cela ne laisse aucune excuse pour ne pas y aller jeter un œil. Depuis le 1er septembre, une nouvelle exposition temporaire a été ouverte. Sous un regard de pandémie et de masque obligatoire, XXHL nous présente les projets urbains les plus ambitieux du siècle.

Giga tours et Méga ponts avec XXHL

Découvrir le savoir-faire technique, l’innovation et la création industriels voici le mot d’ordre des dernières programmations à la Villette. Jusqu’au 7 mars 2021, cette exposition consacrée aux constructions hors norme recevra en immersion, petits et grands. Il est ainsi possible de découvrir et comprendre les enjeux derrière la Burj Khalifa à Dubai, le plus grand gratte-ciel au monde. Ou redécouvrir la construction de notre cher viaduc de Millau. Point intéressant à découvrir sur place, la planification des travaux de rénovation de la (très moche) tour Montparnasse. Sur un plateau neutre, vous découvrirez tous les détails de cette dernière à l’aide d’une tablette VR (gel à disposition à côté). Une belle manière de faire comprendre l’évolution de la tour !

© Arnaud Robin / www.arnaudrobin.net

L’exposition complète peut se visiter en 30 minutes, une petite étape dans une après-midi au sein de la cité. On l’a visité lundi dernier en avant-première et ce fut une très bonne expérience. On en apprend plus sur le monde qui nous entoure et comment on fabrique tous ces bâtiments. Une découverte des enjeux de ces bâtiments que l’on connaît, mais regardons seulement de loin. Une belle exposition qui a été pensée dans le contexte actuel. Tables sans interactions, large espace entre les zones pour éviter les rapprochements. Mais également des distributeurs de gels à proximité de la seule table qui demande une interaction. De quoi rassurer les visiteurs masqués.

