Pornhub a une idée pour revenir en France

Depuis près de six mois, Pornhub est inaccessible en France. La plateforme de contenus pour adultes a quitté le pays en raison des nouvelles règles imposées par le gouvernement sur la vérification d’âge. Pour revenir sur le marché français, le géant du X avance une idée radicale : une vérification d’âge directement intégrée aux smartphones et ordinateurs.

Une solution numérique pour protéger les mineurs

Pornhub propose de vérifier l’âge des utilisateurs une seule fois via leur compte Apple, Google ou Microsoft. Ensuite, tous les sites compatibles reconnaîtraient automatiquement la majorité de l’internaute. Le téléphone ou l’ordinateur deviendrait ainsi un véritable passeport numérique. De plus, cette méthode éviterait aux adultes de répéter la procédure sur chaque site. Cela réduirait aussi les risques liés aux multiples systèmes de contrôle.

L’entreprise insiste sur deux avantages majeurs. D’abord, une meilleure protection des mineurs. En effet, ces derniers ne pourraient plus accéder aux contenus réservés aux adultes. Ensuite, le respect de la vie privée, puisque les données sensibles ne seraient pas stockées sur plusieurs plateformes. Selon Pornhub, cette vérification centralisée limiterait les intrusions et les risques de piratage, tout en simplifiant l’expérience utilisateur.

Cette proposition de Pornhub divise les autorités

Si l’idée séduit par sa simplicité, elle soulève aussi des critiques. Le gouvernement français rappelle effectivement que les plateformes ont la responsabilité de contrôler l’âge de leurs visiteurs. Certains accusent Pornhub de chercher à se décharger de ses obligations en transférant la tâche aux géants du numérique. Pour les autorités, il ne suffit pas de proposer une solution théorique. Elles exigent un outil concret, fiable et conforme aux lois en vigueur.

Par ailleurs, cette technologie pourrait s’étendre à d’autres secteurs sensibles. Cela pourrait inclure la vente d’alcool, les jeux d’argent ou les produits soumis à restrictions légales. Toutefois, son déploiement mondial nécessiterait une coopération étroite entre les grandes entreprises du web et les gouvernements. Pour l’instant, Apple, Google et Microsoft n’ont pas réagi officiellement à la proposition. Le débat reste ouvert et la France attend des garanties solides avant d’autoriser Pornhub à revenir sur son territoire.