Profitez des jeux et contenus exclusifs Prime Gaming en Décembre 2023

En décembre 2023, Prime Gaming offre une panoplie de jeux et de contenus exclusifs à ses abonnés, mettant notamment à disposition des titres très attendus comme DEATHLOOP, Aground et Kombinera. Un mois placé sous le signe du divertissement pour les membres !

L’offre pléthorique de Prime Gaming

Les abonnés de Prime Gaming pourront, à partir du 7 décembre, récupérer les jeux et contenus exclusifs de la plateforme sur le site gaming.amazon.com. La sélection du mois inclut des titres prestigieux comme DEATHLOOP, Aground, Kombinera, A Tiny Sticker Tale et Asteroids: Recharged. Par ailleurs, un ensemble de jeux sera également disponible gratuitement pour les utilisateurs du service Amazon Luna.

Il est important de noter que toutes les offres de Prime Gaming sont disponibles pour une durée limitée. Alors, que vous soyez astronaute échoué sur une île déserte dans Aground ou espion piégé dans une boucle temporelle dans DEATHLOOP, chaque expérience de jeu sera unique et inoubliable.

Amazon Luna, le cloud gaming en constante évolution

Du côté de l’offre de cloud gaming, Amazon Luna s’est considérablement enrichie au fil des mois. Accessible depuis novembre aux joueurs en France, Italie et Espagne, Amazon Luna offre l’opportunité de jouer en streaming, rapidement et sans équipement coûteux. Comme Prime Gaming, les abonnés Amazon Luna ont un accès gratuit à une sélection rotative de jeux, ce qui promet de nombreuses heures de divertissement.

Jouer gratuitement en décembre ? C’est possible avec Prime !

Pour cette fin d’année 2023, Prime Gaming propose de nouveaux titres gratuits tout au long du mois. Parmi ces jeux, on retrouve Aground, qui vous plonge dans un contexte survie sur une île déserte, ou encore A Tiny Sticker Tale, où votre mission est de changer le monde, un autocollant à la fois. De nouvelles offres seront disponibles chaque jeudi sur le site.

Alors que ce soit pour explorer un monde de survie en pixels dans Aground ou pour devenir le plus grand magnat du transport maritime dans SeaOrama: World of Shipping, chaque membre Prime aura un jeu à sa convenance. N’attendez plus, rendez-vous sur le site de gaming d’Amazon pour découvrir ces offres exceptionnelles !

En conclusion, que vous soyez gamer avec de l’expérience ou un joueur occasionnel, Prime Gaming semble avoir prévu pour ce mois de décembre de quoi satisfaire toutes les envies. Alors, curieux de découvrir ces offres ? Prêt à partager vos exploits sur les réseaux ? N’oubliez pas, le jeu, c’est mieux quand c’est partagé !