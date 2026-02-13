Profitez des offres exceptionnelles sur le robot aspirateur DJI ROMO

DJI ROMO lance une série de promotions inédites pour séduire les familles. Avec jusqu’à 35 % de réduction, le robot aspirateur tout-en-un fait parler de lui. Ces offres arrivent juste à temps pour simplifier le nettoyage quotidien et équiper votre maison d’une technologie nouvelle génération.

Des promotions inédites sur les robots aspirateurs DJI ROMO

Dès le 11 février 2026, DJI ouvre la saison des économies sur sa boutique officielle et sur Amazon.

Les offres concernent certains marchés européens, alors n’hésitez pas à vérifier votre boutique locale pour plus de détails.

Voici les principaux modèles en promotion :

DJI ROMO S : Baisse de 1 299 € à 849 €. Jusqu’à 35 % de réduction.

: Baisse de 1 299 € à 849 €. Jusqu’à 35 % de réduction. DJI ROMO P : Baisse de 1 899 € à 1 299 €. Jusqu’à 32 % de réduction.

Grâce à ces promotions, il devient facile de s’offrir un robot aspirateur haut de gamme pour la maison.

Une technologie de pointe héritée des drones DJI

Le DJI ROMO embarque le meilleur des innovations DJI. Il dispose d’un système de détection d’obstacles au millimètre, inspiré des drones. Ce robot combine capteurs intelligents et algorithmes avancés. Son aspiration ultra-puissante nettoie en profondeur aussi bien les sols durs que les tapis.

Son système d’auto-nettoyage simplifie la vie de ses utilisateurs. Nettoyer la maison n’a jamais demandé aussi peu d’efforts !

Des économies importantes sur les modèles ROMO S et ROMO P

Les offres en cours permettent de profiter de réductions exceptionnelles sur deux modèles phares.

Cela concerne le ROMO S pour les besoins quotidiens et le ROMO P pour des exigences supérieures en termes de nettoyage et de fonctionnalités.

Investir maintenant dans ces robots, c’est bénéficier d’un prix attractif sans compromis sur la qualité.

Services et garantie étendue pour votre robot aspirateur DJI

Acheter un DJI ROMO, c’est aussi profiter de la tranquillité d’esprit. Avec le Extended Protection Plan, la garantie est prolongée d’une année supplémentaire après la période initiale. Ce plan couvre le robot et la station de base, pour une sécurité maximale.

En résumé, les nouvelles promotions DJI ROMO offrent une occasion à ne pas manquer pour moderniser votre ménage. Grâce à la technologie avancée de DJI et à des prix réduits, vous pouvez adopter un aspirateur intelligent, efficace et fiable. N’attendez plus pour profiter de ces offres limitées et retrouver un intérieur impeccable sans effort.

