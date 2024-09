Dreame révolutionne le nettoyage intelligent pour un intérieur impeccable sans effort à l’IFA 2024

Dreame, acteur clé du domaine des appareils ménagers, vient de dévoiler deux innovations de nettoyage visant à faciliter l’entretien domestique. Il s’agit du robot aspirateur-laveur Dreame L40 Ultra, le tout nouveau flagship de la marque. L’autre modèle est l’aspirateur-laveur H14 Pro. Les deux appareils sont d’ores et déjà disponibles.

Le Dreame L40 Ultra : Un concentré de technologie pour un ménage sans effort

Grâce à sa technologie MopExtend™ RoboSwing, le Dreame L40 Ultra promet un nettoyage optimal de votre intérieur. En effet, ses serpillières intelligentes utilisent un capteur de position avancé. Ainsi, cela permet d’optimiser les zones de nettoyage, y compris les coins les plus difficiles à atteindre. De plus, pour éviter les détériorations, elles se relèvent jusqu’à 10,5 mm lorsqu’elles rencontrent des tapis ou moquettes.

Doté d’une puissance d’aspiration de 11 000 Pa, le L40 Ultra se débarrasse efficacement des poils d’animaux et de la poussière. Grâce à sa caméra AI RGB, il repère la saleté. Il ajuste automatiquement la puissance d’aspiration pour une optimisation constante du nettoyage.

L’originalité de cet appareil réside dans son entretien entièrement automatisé. En effet, il retourne à sa station d’accueil pour vider le bac à poussière. De plus, le lavage à l’eau chaude et le séchage à l’air chaud pendant deux heures empêchent les moisissures et mauvaises odeurs.

Le Dreame H14 Pro : Entretien du sol sous tous les angles

Le Dreame H14 Pro se distingue par son design inclinable à 180 degrés et un profil extra plat, permettant un nettoyage efficace même dans les recoins les plus étroits. La technologie Liquid Separation Motor™ combine sa force d’aspiration de 18 000 Pa. Cela assure une aspiration optimale, même lorsqu’il est totalement à l’horizontal. Les LED équipent la brosse bord-à-bord pour détecter et aspirer chaque grain de poussière.

Bien plus qu’un simple aspirateur, le H14 Pro nettoie et fait briller les sols. En effet, il ajuste le dosage de la solution nettoyante en fonction du niveau de saleté détecté. De plus, ses brosses rotatives assurent un séchage rapide sans laisser de traces. Son entretien est également simplifié avec un simple bouton à presser. L’aspirateur se nettoie lui-même, élimine les saletés de la brosse et la sèche à l’air chaud pour prévenir les mauvaises odeurs et les bactéries.

Prix et disponibilité

Le Dreame L40 Ultra est proposé au prix de 1 199€, avec une remise promotionnelle de 100 € jusqu’au 22 septembre. Le Dreame H14 Pro est pour sa part disponible à 699 €, également avec une remise exceptionnelle de 100 € jusqu’au 22 septembre. N’hésitez pas à donner vie à ces nouvelles technologies dans votre espace de vie et à partager votre expérience avec notre communauté de lecteurs du Café du Geek !