IA pour tous, Samsung révolutionne le quotidien éco-responsable à l’IFA 2024 !

Samsung poursuit sa mission de « L’IA pour tous » avec l’annonce de nouveautés enthousiasmantes à l’occasion de la 100ème édition de l’IFA. En effet, les nouveaux produits couvrent un large éventail de catégories. Ils vont ainsi des projecteurs à courte focale aux laptops de pointe, en passant par une collaboration unique avec Universal Pictures.

Des innovations tournées vers l’IA

Samsung a profité de sa présence à l’IFA 2024 pour réaffirmer son engagement à rendre l’IA accessible à tous. Les dernières innovations sont le reflet de cette volonté de démocratiser l’IA. Et ce, dans le but de simplifier le quotidien de l’usager. Selon Samsung, l’utilisation de l’IA devrait aider les consommateurs à gagner du temps et améliorer leur qualité de vie.

Des produits prometteurs pour le quotidien

Les passionnés de technologie ne seront certainement pas déçus avec l’annonce des nouveaux appareils. En effet, parmi eux, on trouve les projecteurs ultracourte focale The Premiere 7 et 9, ainsi que deux nouveaux Galaxy Book et une édition limitée du Music Frame en partenariat avec Universal Pictures.

Ces nouveautés apportent des fonctionnalités d’IA améliorées, offrant aux utilisateurs un grand nombre d’options pour personnaliser leur expérience. Les projecteurs The Premier 7 et 9 offrent une qualité supérieure grâce à la technologie d’IA d’upscaling 4K. Vision Booster ajuste la luminosité et le contraste pour un affichage optimal, quel que soit l’éclairage.

Sensibilisation à l’IA

Samsung est bien conscient que l’adoption à grande échelle de l’IA reste un défi, avec seulement 15% des consommateurs déclarant comprendre comment l’IA peut être utilisée dans leur vie quotidienne. L’entreprise ambitionne de combler ce fossé à travers ses produits intuitifs et simples d’utilisation.

IA et impact environnemental

Le constructeur coréen a également révélé à l’IFA que le Bespoke AI Laundry Combo est désormais disponible dans toute l’Europe. Ce lave-linge et sèche-linge tout-en-un dépasse de 20 % les exigences d’efficacité énergétique de la classe A. Il témoigne de l’engagement de Samsung à concevoir des appareils intelligents et respectueux de l’environnement.

En conclusion, les nouveautés Samsung présentées à l’IFA 2024 montrent l’engagement de l’entreprise à démocratiser l’IA. Elles visent à rendre nos vies plus simples et respectueuses de l’environnement grâce à la technologie. Sublimées par une approche centrée sur le consommateur, ces innovations sont une étape de plus vers l’ère de l’IA accessible à tous. Qu’en pensez-vous ? Partagez vos réflexions avec nous !