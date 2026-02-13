Actualités

ArisGlobal dévoile des innovations majeures pour booster l’IA en pharma

ArisGlobal présente XDI et des agents IA pour moderniser la pharmacovigilance.

ArisGlobal marque un tournant majeur dans l’innovation des sciences de la vie. En effet, lors de son événement Breakthrough 2026 à Madrid, la société dévoile des solutions basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour transformer les pratiques en pharmacovigilance. Ainsi, ces nouveautés visent à simplifier la gestion et l’analyse des données réglementaires mondiales. Dès lors, découvrons l’impact de ces annonces sur le secteur.

XDI : une avancée pour l’intelligence de données en pharma

L’un des lancements majeurs concerne le nouveau cortex XDI d’ArisGlobal. Cet outil offre une plateforme commune pour accéder et harmoniser des informations issues de plusieurs systèmes. Il garantit des décisions cohérentes dans toute l’entreprise. Contrairement à d’autres logiciels, XDI ne se limite pas à accélérer un processus. Il crée un espace neutre où la logique, le contexte et l’intention sont réunis. Cela permet des décisions plus intelligentes en sécurité, réglementation ou production. De plus, la gouvernance devient uniforme et les risques d’erreur sont réduits.

Trois nouveaux agents IA révolutionnent la conformité

ArisGlobal élargit aussi sa suite NavaX avec trois agents intelligents dédiés à la conformité et à l’analyse :

  • Intelligence Agents : ils transforment les directives réglementaires en listes de contrôle détaillées. Ces agents évaluent la conformité et donnent des explications précises.
  • Distribution Agents : ils surveillent en continu les changements réglementaires. Ils valident la distribution et déclenchent des mises à jour automatisées en cas d’écart.
  • Signals Agents : ils analysent l’intention de l’utilisateur et planifient des démarches analytiques personnalisées. Basés sur le raisonnement, ils couvrent sécurité, données et expertises.

NavaX Translation : accélérer la pharmacovigilance globale

Pour répondre aux besoins mondiaux, ArisGlobal lance NavaX Translation. Ainsi, cette solution, en partenariat avec TransPerfect Life Sciences, intègre la traduction instantanée dans les flux de travail. Concrètement, les formulaires non rédigés en anglais sont automatiquement détectés et traduits par des experts. Enfin, l’intégration API permet de renvoyer rapidement les documents traduits dans LifeSphere. Le temps de gestion passe ainsi de cinq heures à moins d’une minute, tout en assurant qualité et précision.

En conclusion, ArisGlobal continue d’innover avec XDI, ses nouveaux agents NavaX et NavaX Translation. Ces outils facilitent la prise de décision, accélèrent les processus et offrent une robustesse inégalée. Ils ouvrent la voie à une adoption plus large de l’intelligence artificielle dans les sciences de la vie. Ces avancées promettent une automatisation efficace et une conformité renforcée pour toutes les entreprises du secteur.

Photo de Christiane

Christiane

Christiane est votre experte en technologies numériques et innovations. Découvrez ses analyses approfondies et ses perspectives sur les dernières tendances high-tech, la cybersécurité, et l'impact des technologies émergentes sur notre quotidien. Restez connecté pour des conseils experts et des mises à jour incontournables.

