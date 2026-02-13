Guidepoint360 : une avancée majeure pour une recherche experte rapide

Guidepoint révolutionne la façon de faire des recherches avec Guidepoint360, sa nouvelle application mobile. Désormais, les décideurs peuvent accéder rapidement à des informations d’experts, partout et à tout moment. L’intelligence artificielle au service de la prise de décision devient accessible jusque dans votre poche.

Une application mobile innovante pour la recherche en temps réel

Guidepoint360 redéfinit l’accès à l’information. Fini les heures d’attente : l’application offre des résultats en quelques minutes, à la demande. Grâce à une technologie avancée, les utilisateurs lancent leurs recherches et obtiennent des synthèses précises issues de l’avis d’experts. Que ce soit en déplacement, lors d’une réunion ou entre deux trains, l’information reste disponible immédiatement. Ce gain de temps améliore la compétitivité des entreprises et favorise une prise de décision rapide.

Des fonctionnalités avancées pour accélérer la prise de décision

L’application intègre des outils puissants comme AskGP, l’assistant IA exclusif de Guidepoint. Celui-ci détecte et synthétise les informations essentielles en s’appuyant sur des échanges d’experts. Voici les principaux atouts de Guidepoint360 :

Vision rapide : réponses citées à partir des transcriptions d’experts en quelques minutes

: réponses citées à partir des transcriptions d’experts en quelques minutes Visibilité immédiate : alertes et suivi en temps réel de l’état des recherches

: alertes et suivi en temps réel de l’état des recherches Gestion simplifiée : messagerie, planification et pilotage des projets dans une seule interface intuitive

Ces outils garantissent aux équipes d’obtenir le bon conseil sans délai, même sous pression.

Guidepoint360 : conformité et expertise à portée de main

L’application mobile veille au respect des normes de conformité. Les utilisateurs profitent d’un contrôle personnalisé, synchronisé avec la plateforme principale de Guidepoint. De plus, la plateforme combine l’expertise humaine et l’intelligence artificielle pour enrichir chaque projet. Chaque échange, appel et transcription renforce une intelligence collective qui évolue au fil du temps. En parallèle, la sécurité des données et la rigueur des analyses restent des priorités absolues.

En résumé, Guidepoint360 vient répondre aux enjeux actuels de rapidité et de fiabilité dans la recherche experte. Disponible dès maintenant sur l’Apple App Store et Google Play, elle s’adresse à tous les professionnels qui veulent gagner du temps et prendre des décisions éclairées, partout dans le monde. N’attendez plus pour adopter cette innovation et donner un nouvel élan à vos projets stratégiques !

