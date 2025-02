Rally Board 65 de Logitech : la visioconférence réinventée !

Logitech, leader d’informatique et d’électronique, annonce la sortie du Rally Board 65, une solution de vidéoconférence intégrant des fonctions d’intelligence artificielle. En effet, mobile et pratique, il s’adresse aux entreprises en quête d’une technologie avancée et adaptable.

Fin de la complexité technologique grâce au Rally Board 65

Confrontés au défi de fournir des outils de visioconférence modernes aux collaborateurs hybrides, les entreprises ont désormais une solution avec le Rally Board 65. Cette plateforme mobile de 65 pouces offre une qualité audio et vidéo d’exception, combinée à une facilité de transport.

Au-delà de la mobilité, le Rally Board 65 promet une installation simplifiée et une compatibilité avec Android, PC, et le mode BYOD. Il s’adapte à Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet*, ce qui en fait l’allié idéal pour les équipes en télétravail.

Une expérience améliorée par l’intelligence artificielle

Entre la résolution 4K, les technologies RightSight 2 et RightSound 2, et l’option Depth Blur pour flouter l’arrière-plan, Logitech promet avec le Rally Board 65 une qualité audiovisuelle optimale. Des capteurs intelligents optimisent la gestion des espaces de travail. Ils détectent l’occupation et suivent les paramètres environnementaux.

Les informations recueillies sont ensuite transmises à Logitech Sync, une application dédiée à la gestion d’espace de travail. Les gestionnaires accèdent à un aperçu de l’organisation et des performances d’une salle. Ils automatisent la réservation et la libération des salles.

Engagement environnemental : un atout pour le Rally Board 65

Le Rally Board 65 a été conçu en suivant les principes du développement durable de Logitech. L’appareil utilise des plastiques à durée de vie limitée, de l’aluminium à faible teneur en carbone et des tissus recyclés. Ses emballages sont certifiés FSC.

Son système radar permet également de passer en mode faible consommation quand personne n’est présent dans la salle, réduisant ainsi efficacement la consommation d’énergie des bâtiments.

Le Rally Board 65 sera disponible à partir de mai 2025 au prix de 8 499 €. Cette innovation indispensable dans le contexte actuel devrait révolutionner la façon dont les entreprises organisent leurs réunions à distance. N’hésitez pas à partager vos impressions sur cette nouvelle solution logitech pour le télétravail.