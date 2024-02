Rénovez votre espace de travail avec la nouvelle série B3 d’AOC ! 🚀

Le spécialiste de l’affichage, AOC, vient de publier sa dernière innovation, la série B3. Cette dernière comprend des moniteurs de nouvelle génération pensés pour améliorer la modernité et l’efficacité des espaces de travail.

Nouveaux moniteurs de travail signés AOC

Cette génération prometteuse de moniteurs comprend quatre modèles: AOC 24B3CF2, 24B3CA2, 27B3CF2 et 27B3CA2. Ces quatre moniteurs, avec leurs panneaux IPS et résolution Full HD, offrent performances et design adaptés aux professionnels modernes.

Nouveauté : taux de rafraîchissement de 100 Hz pour mouvements fluides et confort visuel, réduisant la fatigue oculaire.

La connectivité au cœur de ces nouveaux moniteurs

Le modèle de la série B3 est doté d’un port USB-C 3.2 Gen 1×1 qui permet une charge de 65 W via USB Power Delivery et prend en charge le mode DisplayPort Alt. Cette avancée permet une connexion simple via un seul câble aux ordinateurs portables pour l’alimentation et le partage d’écran simultanés. Les ports USB-A 3.2 Gen 1×1 facilitent la connexion de périphériques tels que claviers et souris.

Un design épuré pour une esthétique moderne

AOC continue de miser sur l’esthétique avec un design élégant à cadre ultra-mince, idéal pour les configurations multi-moniteurs. Ce design moderne se mélange parfaitement dans différents environnements de travail, ajoutant une touche de modernité dans les petites et moyennes entreprises. Ces nouveaux moniteurs sont donc non seulement fonctionnels, mais aussi particulièrement agréables à l’œil.

Prix et disponibilité

La série B3 d’AOC sera disponible à partir de février 2024, à des prix de vente conseillés de 179 €, 169 €, 199 € et 189 € respectivement pour les modèles AOC 24B3CF2, 24B3CA2, 27B3CF2 et 27B3CA2. Ces nouveaux moniteurs offrent une avancée significative en productivité et confort dans le travail moderne.

Vous êtes impatients d’essayer ces nouveaux moniteurs ? N’hésitez pas à partager vos impressions et à réagir à cette nouveauté prometteuse qu’est la série B3 d’AOC.