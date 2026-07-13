Révolution fascinante : les HDD innovent pour des capacités géantes

Les disques durs n’ont pas dit leur dernier mot ! Alors que le stockage de masse évolue à grande vitesse, les HDD s’adaptent avec des innovations de pointe. Les technologies MAMR et HAMR préparent l’arrivée de disques toujours plus grands, jusqu’à 100 To, pour satisfaire les besoins croissants en données. Voyons comment ces avancées transforment un support plus que jamais essentiel dans nos datacenters.

Jusqu’où grimperont les capacités des disques durs ?

La méthode PMR a longtemps servi de référence en matière d’enregistrement magnétique. Mais aujourd’hui, elle a atteint ses limites physiques. L’ère des progrès linéaires, gagnant environ 2 To par an, touche à sa fin. Les constructeurs misent désormais sur deux nouvelles technologies : MAMR (enregistrement magnétique assisté par micro-ondes) et HAMR (assisté par la chaleur).

Comme le souligne le communiqué, ces technologies répondent à deux défis majeurs : intégrer plus de plateaux dans un format 3,5 pouces classique et densifier les données sur chaque plateau. Les plateaux, plus fins que jamais, peuvent aujourd’hui être fabriqués en verre, matériau qui assure à la fois stabilité et rotation précise. Grâce à ces avancées, certains prototypes réunissent déjà onze voire douze plateaux par disque, ce qui n’était pas envisageable il y a dix ans.

MAMR et HAMR : la course à la densité

Le passage à des matériaux à coercivité élevée, largement supérieur aux anciens alliages fer-cobalt, permet d’augmenter la densité sans sacrifier la stabilité des données. Pour rendre l’écriture possible sur ces surfaces très résistantes, les têtes classiques ne suffisent plus. D’où l’arrivée des fameuses technologies MAMR et HAMR.

Le MAMR, déjà exploité dans sa version FC-MAMR, utilise un champ de micro-ondes pour densifier l’écriture et promet des capactités de 32 à 40 To sur les futurs modèles à douze plateaux. Sa variante MAS-MAMR va encore plus loin grâce à l’usage d’un double oscillateur de spin. Cependant, pour repousser encore plus loin les limites, le HAMR prend le relais : ici, c’est la chaleur produite par une diode laser qui vient « ramollir » temporairement le plateau avant l’inscription du bit.

HAMR : la technologie du futur ?

Plus complexe mais potentiellement révolutionnaire, le HAMR offre déjà jusqu’à 55 To dans les prototypes – avec l’ambition d’atteindre le cap symbolique des 100 To à terme. Les têtes doivent encore gagner en compacité et robustesse, car la gestion thermique devient un vrai défi technique. Mais les fabricants y travaillent déjà.

Le principal intérêt pour les entreprises ? Un stockage économique et une consommation électrique contenue, malgré la puissance du laser embarqué. Les premiers HDD HAMR annoncent une fiabilité exemplaire : jusqu’à 2,5 millions d’heures de fonctionnement et un support jusqu’à 550 To écrits chaque année.

Finalement, grâce à ces technologies, les disques durs prouvent qu’ils peuvent rester dans la course face aux solutions SSD, notamment pour l’archivage massif. Prêts à voir débarquer ces monstres de capacité dans nos serveurs ? Dites-nous, quelle capacité de HDD vous fait rêver et à quoi la consacreriez-vous ? Partagez vos idées dans les commentaires et relancez la discussion autour de l’avenir du stockage !