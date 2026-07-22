Révolution vidéo : Spotify booste la visibilité des artistes

Spotify continue d’innover pour donner toujours plus de visibilité aux artistes. La plateforme suédoise vient de dévoiler une série d’outils vidéo qui promettent de transformer la manière dont artistes et fans interagissent. À l’heure où la vidéo s’impose partout, Spotify affiche clairement son ambition : devenir aussi un poids lourd sur ce terrain.

La vidéo, nouvel accélérateur d’audience sur Spotify

Les chiffres le prouvent. Après avoir visionné une vidéo sur Spotify, les auditeurs écoutent en moyenne le titre concerné 64 % de plus dans les trois semaines suivantes. Mieux : ils sont 1,4 fois plus enclins à enregistrer, partager ou ajouter la chanson à une playlist. La vidéo ne se contente pas de divertir, elle booste très visiblement l’engagement.

Cela ne s’arrête pas là. Lorsqu’une vidéo séduit, les auditeurs explorent aussi le reste du catalogue de l’artiste. On note 57 % d’écoutes supplémentaires sur l’ensemble des morceaux de l’artiste concerné. Clairement, Spotify ne mise pas sur la vidéo juste pour l’effet de mode : les retombées sont immédiates, et mesurables.

De nouveaux outils pour booster la création et la visibilité

Après avoir laissé certains artistes tester le téléchargement de vidéos dans Spotify for Artists, Spotify passe la vitesse supérieure. Près de 100 000 artistes peuvent déjà publier des performances live, des sessions studio, des reprises ou des clips officiels — vidéos qui génèrent des royalties et deviennent éligibles aux playlists et aux nouveaux classements.

Deux nouveautés s’ajoutent aujourd’hui : la Video Pitching Tool permet aux artistes de soumettre facilement leurs clips aux équipes éditoriales de Spotify. Objectif : entrer dans des playlists vidéo, stade ultime de la visibilité sur la plateforme. De son côté, le Music Video Charts Global offre un tout nouveau classement mettant en avant les clips musicaux les plus populaires du moment auprès des utilisateurs du monde entier.

Avec toutes ces nouveautés, Spotify veut devenir le terrain de jeu artistique où musique et vidéo ne font plus qu’un. Artistes, il est temps de plonger dans ces nouvelles possibilités pour toucher un public encore plus large. Et vous, chers lecteurs, pensez-vous que la vidéo sur Spotify peut changer votre manière de découvrir de la musique ? Partagez vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux !