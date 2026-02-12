Révolution Zendure : optimisez votre énergie et profitez d’économies durables

Zendure, spécialiste de l’énergie domestique intelligente, enrichit sa gamme SolarFlow avec trois nouveaux modèles et des services connectés. De quoi transformer chaque foyer en un chef d’orchestre de l’énergie, entre économies, confort et respect de l’environnement !

Nouveaux modèles SolarFlow : puissance et flexibilité pour tous

SolarFlow 2400 Pro, 2400 AC+ et 1600 AC+ rejoignent l’offre déjà étoffée de Zendure. Le SolarFlow 2400 Pro s’adresse aux utilisateurs souhaitant maximiser leur installation photovoltaïque, avec une gestion jusqu’à 3 000 W d’entrée PV et une capacité évolutive de 2,4 kWh à 16,8 kWh. Idéal si vous envisagez d’amortir les pics de consommation ou d’anticiper l’avenir. Le 2400 AC+, pensé pour ceux qui possèdent déjà une centrale solaire sur le toit, permet de convertir son installation existante en solution de stockage intelligente, avec la même modularité de stockage. Enfin, le 1600 AC+ met l’accès à ces technologies à la portée des petits budgets, tout en restant compatible avec les micro-onduleurs et offrant jusqu’à 11,52 kWh d’extension. Pour chaque potentiel d’installation, il existe donc un SolarFlow adapté !

Grâce à une architecture évolutive, Zendure répond concrètement aux besoins changeants des foyers et leur permet de tirer le meilleur parti du solaire, sans se ruiner ni sacrifier la performance.

Un écosystème intelligent : HEMS 2.0, ZENKI™ et ZenWave™

HEMS 2.0 (Home Energy Management System) marque une nouvelle ère de gestion énergétique. Cette plateforme centralise la supervision des panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et véhicules électriques. Sa technologie ZENKI™ 2.0 utilise l’IA pour optimiser la répartition de l’électricité à la maison. Résultat : une réduction jusqu’à 73 % des coûts par rapport à une gestion manuelle ! Le tout avec des conseils interactifs, un support prédictif et une compatibilité avec plus de 840 fournisseurs d’énergie européens.

En prime, Zendure lance ZenWave™, un tarif dynamique axé sur l’électricité verte certifiée à 100 %. Connecté en temps réel au marché européen de l’électricité, ce service permet d’automatiser la consommation pendant les périodes les plus économiques. À Leipzig par exemple, les économies peuvent grimper à 2 121 € par an. Moins cher, plus vert, plus intelligent : Zendure rapproche enfin la maison du futur.

Sécurité, connectivité et disponibilité

Un mot d’ordre : la sécurité. Tous les nouveaux modèles SolarFlow profitent de ZenGuard™, un double système intelligent anti-surchauffe, avec monitoring en temps réel et barrière active contre les surcharges ou incendies. L’intégration avec les solutions domotiques (Home Assistant, Homey) permet aussi des scénarios sur-mesure, de la gestion des bornes de recharge à la synchronisation avec la pompe à chaleur.

La nouvelle série SolarFlow est disponible en précommande à partir du 10 février 2026, avec des tarifs qui débutent à seulement 599 €, de quoi rendre l’énergie solaire accessible à beaucoup plus de foyers !

Zendure accélère la démocratisation de l’énergie verte domestique. Prêts à transformer votre maison en centrale intelligente et économe ? Dites-nous ce que vous pensez de ces innovations ou partagez vos propres astuces énergie dans les commentaires !