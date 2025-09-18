Avec le robot Yarbo, prenez soin de votre extérieur toute l’année !

Dans un monde où la technologie transforme les gestes du quotidien, Yarbo s’impose comme une innovation majeure dans le domaine de l’entretien des espaces extérieurs. Ce robot modulaire, conçu pour fonctionner en toute saison, offre une réponse concrète aux défis rencontrés par les propriétaires de grands terrains. Grâce à son architecture intelligente et ses modules interchangeables, Yarbo promet de libérer du temps, de réduire les efforts physiques et d’optimiser les coûts liés à l’entretien du jardin, du terrain ou de la cour.

Un robot conçu pour répondre aux défis des grands espaces extérieurs

Entretenir un terrain vaste ou complexe représente un véritable défi. Les contraintes sont effectivement multiples. Citons, par exemple, la tonte de pelouse sur plusieurs hectares, le déneigement de longues allées ou encore le nettoyage des feuilles en automne. Sans oublier les pentes, les obstacles et les zones difficiles d’accès. Pour beaucoup, cela implique des heures de travail hebdomadaire ou des dépenses en équipements spécialisés. Cela peut aussi impliquer le recours à des prestataires souvent coûteux et peu fiables.

Néanmoins, Yarbo a été pensé pour répondre à ces problématiques. En effet, il s’adresse aux propriétaires qui souhaitent automatiser l’entretien de leur extérieur sans compromettre ni la qualité ni la sécurité ni la régularité de l’entretien. En intégrant des technologies de navigation avancées, une motorisation puissante et une conception robuste, ce robot devient un véritable allié pour gérer les tâches saisonnières sans effort.

Une conception modulaire unique pour une polyvalence totale

Ce qui distingue Yarbo de ses concurrents, c’est son approche modulaire. Le cœur du système, appelé « Yarbo Core », est une base motorisée sur chenilles, équipée d’une batterie haute capacité et d’un système de navigation intelligent. À cette base viennent s’ajouter différents modules selon les besoins : tondeuse, souffleuse à feuilles, ou fraise à neige.

Le changement de module se fait facilement et sans outil, grâce à un système de fixation rapide. Cette modularité permet à Yarbo de s’adapter aux saisons et aux tâches, tout en réduisant l’encombrement et les coûts liés à l’achat de plusieurs machines. En investissant dans un seul robot, l’utilisateur bénéficie d’un outil évolutif, capable de gérer l’entretien du terrain toute l’année.

Une tondeuse robotisée pensée pour les grands terrains

Le module tondeuse de Yarbo est conçu pour couvrir jusqu’à 6 acres, soit environ 25 000 m², en plusieurs sessions programmées. Cette capacité dépasse largement celle des tondeuses robotisées classiques, souvent limitées à 1 ou 2 acres. Grâce à son plateau de coupe de 50 cm équipé de deux lames, Yarbo assure une tonte homogène, avec une hauteur réglable entre 3 et 10 cm, adaptée à tous les types de pelouse.

Par ailleurs, son système de traction sur chenilles lui permet de grimper des pentes jusqu’à 35°, tout en conservant une excellente stabilité sur terrain accidenté. Il peut franchir des bordures de 5 cm, évoluer sur des sols boueux ou irréguliers, et maintenir une trajectoire précise grâce à son GPS RTK combiné à une vision par caméra. Contrairement à d’autres robots nécessitant l’installation de câbles périphériques, Yarbo fonctionne sans fil, ce qui simplifie grandement la mise en place sur des terrains complexes.

Un module de déneigement puissant et autonome

En hiver, Yarbo se transforme en fraise à neige autonome grâce à son module dédié. Ce dernier est capable de dégager jusqu’à 30 cm de neige sur une largeur de 60 cm, avec une projection allant jusqu’à 12 mètres. Il fonctionne même par températures négatives, jusqu’à -20°C. D’ailleurs, il peut être programmé pour intervenir pendant la nuit ou en pleine tempête, ce qui garantit un accès dégagé au petit matin.

La puissance de son moteur, combinée à son poids et à ses chenilles, lui permet ainsi de franchir les amas de neige compactée, y compris ceux laissés par les chasse-neige municipaux. En effet, ce niveau de performance est inédit pour un robot grand public. De plus, cela représente une alternative crédible aux services de déneigement traditionnels, souvent coûteux et peu flexibles.

Un souffleur à feuilles efficace pour l’automne

À l’automne, Yarbo devient un souffleur à feuilles performant grâce à son module équipé d’un ventilateur haute vitesse. Capable de générer un flux d’air jusqu’à 190 mph et un volume de 760 CFM, il nettoie efficacement les pelouses, les allées et les terrasses. Ce module permet de maintenir un extérieur propre sans effort, tout en évitant l’accumulation de débris végétaux qui peuvent nuire à la santé du gazon ou à la sécurité des chemins.

Comme pour les autres modules, le souffleur est entièrement autonome, programmable via l’application mobile, et capable de naviguer autour des obstacles grâce à ses capteurs et sa vision embarquée.

Une navigation intelligente sans fil ni balises

Yarbo se distingue par son système de navigation avancé, combinant GPS RTK, caméras et capteurs ultrasoniques. Il n’a pas besoin de câbles enterrés pour délimiter son périmètre d’action. L’utilisateur peut simplement tracer les zones à couvrir et les zones interdites via l’application mobile, avec une précision centimétrique.

Le robot peut gérer plusieurs zones distinctes, comme le jardin avant, l’arrière-cour ou les chemins latéraux, sans intervention humaine. Il mémorise les cartes, adapte ses trajets en fonction des obstacles, et retourne automatiquement à sa station de recharge lorsque la batterie est faible. Une fois rechargé, il reprend sa tâche là où il s’était arrêté, assurant une continuité sans faille.

Une application mobile pour un contrôle total

L’application Yarbo permet de piloter le robot à distance, de suivre son activité en temps réel, et de configurer ses missions selon les préférences de l’utilisateur. Elle offre une interface intuitive, avec des cartes interactives, des options de planification, et des alertes en cas d’obstacle ou de fin de tâche.

L’utilisateur peut également prendre le contrôle manuel du robot via une télécommande, utile pour déplacer Yarbo ou lui faire effectuer une tâche ponctuelle. Cette flexibilité renforce l’expérience utilisateur, en combinant autonomie et contrôle personnalisé.

Une solution sécurisée et adaptée à tous les profils

Yarbo intègre plusieurs dispositifs de sécurité, dont un arrêt d’urgence, une détection d’obstacles, et une reconnaissance des personnes et des animaux. Lorsqu’un enfant ou un animal traverse sa trajectoire, le robot s’arrête immédiatement. Ces fonctions rassurent les familles et garantissent une utilisation sans risque dans un environnement domestique.

Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, Yarbo représente une solution précieuse. Il élimine les efforts physiques liés à la tonte, au déneigement ou au nettoyage, tout en assurant un extérieur bien entretenu. En hiver, il peut même prévenir les risques cardiovasculaires liés au pelletage, comme le souligne l’American Heart Association.

Un investissement rentable sur le long terme

Le prix de Yarbo varie selon les modules choisis, avec un pack complet (Core + tondeuse + souffleur + fraise à neige) autour de 6 999 à 9 700 €. Ce coût peut sembler élevé, mais il remplace plusieurs machines coûteuses, réduit les frais de maintenance, et élimine les dépenses liées aux prestataires extérieurs.

Des utilisateurs ont calculé que Yarbo pouvait être rentabilisé en moins de trois ans, en supprimant les frais de tonte et de déneigement. De plus, la modularité du robot permet d’ajouter de nouveaux outils à l’avenir, comme un épandeur d’engrais ou un chariot de transport, augmentant encore sa valeur.

Une innovation qui redéfinit les standards du jardinage

Yarbo ne se contente pas d’être un robot de jardinage. Il inaugure une nouvelle catégorie : celle des robots d’entretien extérieur tout-en-un. Sa modularité, sa robustesse, son intelligence embarquée et sa capacité à fonctionner en toutes saisons en font une solution unique sur le marché.

Il s’adresse aux propriétaires exigeants, soucieux de leur confort, de leur sécurité et de l’efficacité de leurs équipements. Yarbo transforme l’entretien du jardin en une expérience fluide, automatisée et personnalisée, tout en offrant une tranquillité d’esprit inégalée.

Une autonomie renforcée pour une gestion sans interruption

Yarbo est équipé d’une batterie lithium-ion haute capacité, capable de fournir jusqu’à 3 heures d’autonomie en continu selon le module utilisé. Cette performance permet au robot de couvrir de vastes zones sans avoir besoin de recharger fréquemment, ce qui est particulièrement utile pour les terrains étendus ou les tâches longues comme la tonte ou le déneigement. La recharge complète s’effectue en quelques heures via une station dédiée, résistante aux intempéries et conçue pour accueillir le robot en toute sécurité.

L’intelligence embarquée permet à Yarbo de gérer son autonomie de manière proactive. Lorsqu’il détecte une baisse de batterie, il interrompt sa mission, retourne à sa base, se recharge, puis reprend là où il s’était arrêté. Ce cycle automatique garantit une continuité dans l’entretien, sans intervention humaine. L’utilisateur peut ainsi programmer des sessions longues ou nocturnes, en toute sérénité, même en cas d’absence prolongée.

Une approche écoresponsable et durable

En centralisant plusieurs fonctions dans un seul appareil, Yarbo réduit considérablement l’empreinte carbone liée à la fabrication, au transport et à l’entretien de machines séparées. Plutôt que d’acheter une tondeuse, une souffleuse et une fraise à neige distinctes, l’utilisateur investit dans un système unique, évolutif et réutilisable. Cette démarche s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, où chaque module peut être remplacé, mis à jour ou réparé sans jeter l’ensemble du robot.

De plus, Yarbo fonctionne entièrement à l’électricité, sans carburant fossile, ce qui limite les émissions polluantes et les nuisances sonores. Son moteur silencieux permet une utilisation à toute heure, y compris la nuit, sans déranger le voisinage. En choisissant Yarbo, les utilisateurs font le choix d’une technologie propre, durable et respectueuse de l’environnement, tout en bénéficiant d’un confort d’usage inégalé. Avec des promotions de fin d’été a ne pas louper.