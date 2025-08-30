Saisissez la chance HONOR : boostez créativité et productivité à prix irrésistibles !

À chaque rentrée, trouver l’appareil qui booste la productivité et la créativité devient mission essentielle. HONOR frappe fort cette année avec une large sélection de tablettes, PC et smartphones proposés à prix irrésistibles. Les nouvelles offres exclusives sont accessibles jusqu’au 14 septembre 2024 sur le site officiel HONOR. Voici ce qu’il faut retenir pour s’équiper malin et stylé !

Une rentrée connectée, créative et performante avec HONOR

L’offre commence fort avec la HONOR Pad 10. Sa dalle 12,1 pouces 2,5K ne ménage pas vos yeux, même après des heures de cours ou de streaming. Avec son design fin et léger, elle s’adapte à tous les sacs et toutes les envies. Le bonus du moment ? Pour 299,90€, vous repartez avec un stylet inclus ainsi qu’une double réduction. Idéal pour les étudiants ou ceux qui aiment griffonner au quotidien.

HONOR brille aussi côté ordinateur portable. Le MagicBook Pro 14 s’adresse à ceux qui jonglent entre dossiers, séries Netflix et projets créatifs. Son écran OLED tactile de 14,6’’, son autonomie de 12h et la puissance IA du processeur Intel Core Ultra séduisent les plus exigeants. Actuellement, ce petit bijou coûte 1199,90€ au lieu de 1399,90€.

Besoin de polyvalence ? La MagicPad 2 coche toutes les cases : écran OLED 12,3’’, 8 haut-parleurs pour un son immersif, autonomie et charge rapide. A 469,90€ (clavier inclus) au lieu de 599,90€, et avec l’option stylet à 19,90€, elle s’impose comme la tablette tout-en-un de la rentrée.

Des smartphones haut de gamme (ou pas) pour tous les besoins

En quête d’un nouveau smartphone premium ? Le Magic7 Pro ne laisse rien au hasard : design raffiné, écran immersif, puce Snapdragon 8 Elite, zoom IA 200 MP et batterie ultra-rapide. Proposé à 999,90€ avec écouteurs et chargeur sans fil (versions Black/Grey), ou 899,90€ en version Blue.

Vous cherchez plutôt l’essentiel, à prix malin ? Le tout nouveau HONOR 400 offre caméra IA 200 MP, batterie endurante et protection contre les chutes. Pour 499,90€, les écouteurs HONOR Choice Headphone Pro sont offerts, et le chargeur 66W ne coûte qu’1,90€ de plus.

HONOR ne lâche rien non plus pour les plus exigeants : avec le MagicBook Pro 16, profitez d’un écran XXL, d’un processeur Intel de dernière génération, 24 Go de RAM… Le tout à 899,90€ au lieu de 1299,90€ ! De quoi séduire créatifs et jeunes actifs en quête de puissance.

Vous avez repéré votre futur compagnon de rentrée parmi cette sélection HONOR ultra-tech ? N’hésitez pas à partager vos coups de cœur ou vos envies en commentaire, ou à taguer un ami qui a besoin de conseils pour trouver le bon appareil. La rentrée high-tech se joue maintenant et c’est sur Le Café du Geek !