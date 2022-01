Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : toutes les infos à connaitre avant leur annonce

Depuis maintenant plusieurs mois, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra de Samsung sont au cœur de multiples rumeurs et fuites d’informations. Cependant, l’attente est bientôt terminée étant donné que la firme sud-coréenne a annoncé ce mercredi une date de présentation pour sa prochaine conférence Galaxy Unpacked. En attendant cet évènement, le site WinFuture est venu terminer le jeu des rumeurs en dévoilant toutes les informations sur les trois smartphones : design, fiche technique et prix.

Design, fiche technique et prix des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra de Samsung

Alors que le 9 février 2022 viendra dévoiler l’ensemble de la gamme Galaxy S22 de Samsung, WinFuture est venu tout dévoiler avant l’heure, une pratique dont le site est très habitué dans le monde des smartphones.

S22 / S22+ / S22 Ultra

Avant d’entrer dans les détails, faisons un point sur le design de chaque modèle : les Galaxy S22 et S22+ reprennent directement le design des Galaxy S21, avec normalement un dos en verre au lieu du plastique ; et le Galaxy S22 Ultra dispose d’un design similaire au Galaxy Note 20 Ultra avec son emplacement pour stylet S-Pen. Pour ce dernier, on peut tout de même noter un nouveau module photo à l’arrière avec des caméras en formes de goutte d’eau et non un bloc rectangulaire.

Galaxy S22, le modèle standard

Parlons maintenant caractéristiques techniques. Le Galaxy S22 de Samsung vient profiter d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces (2340 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. À l’intérieur, le smartphone s’équipe d’une puce Samsung Exynos 2200 (GPU RDNA 2, 4 nm) couplé à 8 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de stockage interne.

La partie photo se compose quant à elle d’un module arrière composé d’un grand-angle principal de 50 Mpx (f/1,8, 23 mm, 1/1,56 pouce), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2, 13 mm) et un téléobjectif de 10 Mpx (f/2,4, 69 mm) ; ainsi qu’une caméra frontale de 10 Mpx (f/2,2, 25 mm). Pour alimenter le tout, une batterie de 3 700 mAh serait de la partie. Autres informations : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, certifications IP68, dimensions (146,0 x 70,6 x 7,6 mm) et poids (167 g).

Le prix en Europe pour le Galaxy S22 atteindrait les 849 € pour la version avec 128 Go de stockage et 899 € pour la déclinaison avec 256 Go. La commercialisation débuterait le 25 février 2022.

Galaxy S22+, une batterie et un écran plus grand

Sans grande surprise, la fiche technique du Galaxy S22+ de Samsung vient profiter d’une grande partie de spécificités de son petit frère, mais avec plusieurs améliorations subtiles. Parmi les petits changements présents, nous retrouvons notamment un écran plus grand (6,6 pouces), une batterie plus conséquente (4 500 mAh) et de facto des dimensions supérieures (157,4 x 75,8 x 7,64 mm) ainsi qu’un poids plus lourd (195 g).

Côté tarification, le Galaxy S22+ atteindrait le prix de 1 049 € avec 128 Go de stockage et 1 099 avec 256 Go.

Galaxy S22 Ultra, le successeur de la gamme Galaxy Note

La montée en gamme se fait principalement ressentir avec le Galaxy S22 Ultra de Samsung. Outre un écran de 6,8 pouces, le smartphone dispose en effet de 8 à 12 Go de RAM ; jusqu’à 512 Go de stockage ; un module photo arrière composé d’un capteur principal de 108 Mpx (f/1,8, 23 mm), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2, 13 mm)et deux téléobjectifs de 10 Mpx (f/2,4, 69 mm + f/4,9, 230 mm) ; une caméra frontale de 40 Mpx (f/2,2, 25 mm) ; une batterie de 5 000 mAh ; des dimensions de 163,3 x 77,9 x 8,9 mm ; ainsi qu’un poids de 227 g.

La facture montera bien évidemment encore plus haut que les autres modèles : 1 249 € pour la version 8/128 Go ; 1 349 € pour la 12/ 256 Go ; et 1 449 € pour la 12/512 Go.