Cosmo Vision : des lunettes connectées pour suivre vos itinéraires à vélo

Les nouvelles lunettes Cosmo Vision, de la start-up française, Cosmo Connected arrive sur le marché à destination des cyclistes et utilisateurs de nouvelles mobilités.

Une paire de lunettes connectées pour ses trajets à vélo

Pour l’affichage de ces informations, Cosmo Connected s’est allié avec une société grenobloise, MicrooLed,. Cette dernière développe le principal module technologique des lunettes. Dans ce bloc, de quelques centimètres seulement, figurent un micro-écran, une optique permettant d’agrandir l’image sur le verre et de l’électronique pour communiquer avec le téléphone. Vous retrouverez sur un mini écran des informations cruciales directement dans les lunettes Cosmo Vision. Elles fournissent ainsi une aide pour l’itinéraire, la vitesse ou encore sa fréquence cardiaque. Les informations sont affichées sur l’écran AMOLED monochrome. Le tout sans que vous ayez à détourner le regard de la route et sans encombrer votre vue.

Les Cosmo Vision prennent ainsi des allures sportives, en s’adaptant aux différents visages. L’écart au niveau du nez peut être réglé, de même pour les branches des lunettes. Les verres, sans correction optique, sont photochromiques. C’est-à-dire qu’ils s’adaptent à la luminosité et foncent plus elle est élevée.

Logée dans une monture légère de 40 grammes, la technologie AMOLED miniaturisée de Microoled. Elle se connecte à vos appareils Bluetooth pour projeter les informations les plus importantes pour vous… directement dans votre champ de vision. Contrairement aux Oppo AirGlass, il s’agit de la monture et des verres qui intègrent la technologie et non pas un accessoire à ajouter à vos lunettes.

Avec 12 heures d’autonomie annoncée, elles vous éviteront une chute alors que vous regardiez votre poignet ou votre téléphone pendant la sortie. Après deux ans et demi de développement, les Cosmo Vision sont disponibles en préventes au prix de 489 euros.