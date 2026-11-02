Sélection LEGO Noël 2026 : 11 idées cadeaux pour faire plaisir aux petits et grands fans de briques

Noël approche et, chaque année, les boîtes LEGO trouvent facilement leur place sous le sapin. Il faut dire que la marque danoise sait parler à toutes les générations. Entre les licences cultes, les constructions spectaculaires et les modèles pensés pour les collectionneurs, il y a de quoi satisfaire presque toutes les passions.

Pour Noël 2026, j’ai retenu onze sets qui méritent particulièrement le détour. Au programme, du jeu vidéo avec PlayStation, Donkey Kong et Zelda, des univers incontournables avec Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, mais aussi de belles constructions destinées aux amateurs de décoration.

Cette sélection mélange volontairement les expériences. Certains sets privilégient le jeu et l’imagination, tandis que d’autres sont davantage destinés à rejoindre une collection. J’ai également intégré deux modèles que j’ai personnellement montés. Et autant le dire, ils m’ont particulièrement convaincu.

Voici donc ma sélection LEGO pour Noël 2026, avec des idées cadeaux pour différents budgets et différents profils.

Quels sets LEGO choisir pour un Noël placé sous le signe du jeu vidéo ?

Le jeu vidéo occupe une place importante dans cette sélection. Et pour cause, LEGO multiplie les collaborations avec des licences qui ont marqué plusieurs générations de joueurs. Cette année, trois modèles sortent particulièrement du lot.

LEGO PlayStation (72306) : un hommage à la console qui a marqué toute une génération

Difficile de parler de nostalgie vidéoludique sans évoquer la première PlayStation. Sortie dans les années 1990, la console de Sony a profondément marqué l’histoire du jeu vidéo. LEGO lui rend aujourd’hui hommage avec une reproduction en briques de la machine originale et de sa manette.

Le set PlayStation (72306) reprend les lignes caractéristiques de la console. On retrouve notamment les boutons Ouvrir et Alimentation, ainsi qu’une reproduction de la première manette à brancher sur la machine. LEGO pousse même l’hommage plus loin avec des références à deux jeux emblématiques : Gran Turismo et Ape Escape.

Il ne s’agit donc pas simplement de construire une console miniature. Le modèle est pensé comme un véritable objet de collection, à exposer dans une salle de jeux ou près de ses consoles préférées.

À 159,99 €, le tarif s’adresse avant tout aux passionnés. Toutefois, pour les joueurs qui ont grandi avec la première PlayStation, ce modèle possède un argument difficile à ignorer : la nostalgie.

LEGO Jeu d’arcade Donkey Kong (72051) : le retour des salles d’arcade

Changement d’ambiance avec Donkey Kong. Cette fois, LEGO s’attaque à un monument du jeu vidéo d’arcade. Le set reproduit une borne inspirée du jeu original, avec son échafaudage, ses échelles et ses éléments emblématiques.

On retrouve Donkey ainsi que plusieurs détails qui rappellent immédiatement les premières heures du jeu vidéo. Mais LEGO ne s’est pas contenté de proposer une simple maquette décorative. Un levier permet de faire tomber un tonneau, tandis qu’un joystick et un bouton permettent de déplacer le personnage et de le faire sauter par-dessus les obstacles. Cette dimension interactive apporte un véritable intérêt à la construction.

Avec son tarif de 169,99 €, le modèle reste un cadeau conséquent. Néanmoins, il possède un charme particulier pour les amateurs de rétro-gaming. C’est aussi une belle pièce à exposer dans un espace dédié aux jeux vidéo.

LEGO Ocarina of Time – Le combat final (77093) : retrouver une scène mythique de Zelda

Impossible de passer à côté de The Legend of Zelda avec cette sélection. LEGO propose une construction directement inspirée du combat final d’Ocarina of Time. Un épisode qui reste particulièrement important dans l’histoire de Nintendo.

Le set Ocarina of Time – Le combat final (77093) reproduit les ruines du château de Ganon. Il rassemble trois personnages incontournables : Link, Zelda et Ganondorf. Le décor dissimule également trois cœurs de vie et un mécanisme permettant de faire surgir Ganondorf.

Avec 1 003 pièces, cette construction s’adresse principalement aux fans et aux collectionneurs. Elle privilégie clairement l’exposition plutôt que le jeu traditionnel. J’ai d’ailleurs consacré un test complet à ce modèle sur LCDG. Le montage m’avait particulièrement plu, avec des étapes variées et un résultat final fidèle à l’univers du jeu. Le set se distingue aussi par sa stabilité et son rendu visuel.

Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir mon test LEGO Zelda Ocarina of Time : le set collector pour les fans.

À 119,99 €, il constitue une belle idée cadeau pour les joueurs nostalgiques. C’est également un modèle qui trouvera facilement sa place dans une collection dédiée à Nintendo.

Quelles constructions offrir aux fans de cinéma et de séries ?

Les grandes licences du cinéma restent des valeurs sûres sous le sapin. LEGO l’a bien compris et propose plusieurs constructions qui permettent de retrouver des véhicules ou des personnages devenus cultes.

LEGO La machine à remonter le temps de Retour vers le futur (77256) : direction 1985 !

Voici probablement l’une des idées cadeaux les plus accessibles de cette sélection. La DeLorean de Retour vers le futur revient dans une version LEGO Speed Champions. Le modèle reprend plusieurs éléments emblématiques de la voiture imaginée par Doc Brown. On retrouve notamment le paratonnerre du premier film et la possibilité de transformer le véhicule en version volante.

Pour cela, il suffit de basculer les roues et d’ajouter M. Fusion. LEGO propose également les deux personnages principaux de la saga : Marty McFly et Doc Brown. Avec ses 357 pièces, cette construction reste accessible. Elle conviendra aussi bien aux jeunes fans qu’aux adultes qui connaissent les films par cœur.

À 27,99 €, difficile de ne pas la considérer comme une bonne idée de petit cadeau. C’est typiquement le genre de boîte que l’on peut glisser sous le sapin sans exploser son budget.

LEGO AT-AT des vestiges de l’Empire avec INT-4 (75454) : Star Wars prend de la hauteur

Prix conseillé : 159,99 €

Les amateurs de Star Wars trouveront également leur bonheur avec cet AT-AT des vestiges de l’Empire. Ce modèle reprend l’un des véhicules les plus reconnaissables de la saga, dans une version liée à l’univers de The Mandalorian et Grogu.

La construction comprend un cockpit et un compartiment cargo pouvant accueillir quatre mini figurines. Le set réunit sept personnages pour imaginer différentes scènes de bataille. L’intérêt réside autant dans la silhouette imposante de l’AT-AT que dans les possibilités de mise en scène. Les amateurs de la licence pourront recréer des affrontements et inventer leurs propres aventures.

À 159,99 €, le modèle vise un public déjà passionné par Star Wars. Il constitue néanmoins une belle pièce pour compléter une collection LEGO consacrée à la saga.

LEGO SMART Play : l’attaque de l’AT-ST sur Endor (75424) : une nouvelle façon de jouer à Star Wars

Autre proposition Star Wars, mais avec une approche bien différente. Le set SMART Play : l’attaque de l’AT-ST sur Endor s’inscrit dans la nouvelle expérience interactive développée par LEGO.

On retrouve l’AT-ST, un speeder bike et trois personnages. Le pilote peut prendre place dans le cockpit du marcheur, tandis que Wicket et un Scout Trooper complètent la scène. La particularité vient surtout de la technologie SMART Play. Le set comprend deux SMART Tags et une SMART Minifigurine. Cependant, la SMART Brique nécessaire pour activer les interactions n’est pas incluse.

Il faudra donc disposer d’une SMART Brique provenant d’un set Tout-en-un compatible. Une fois associée, elle permet notamment de déclencher des sons et des réactions lumineuses selon les mouvements et les interactions.

À 49,99 €, ce modèle constitue une porte d’entrée intéressante dans cette nouvelle gamme. Attention toutefois à bien prendre en compte l’achat éventuel d’un set compatible pour profiter de toutes ses possibilités.

Quels LEGO choisir pour une belle pièce de collection ?

Certains sets LEGO ne sont pas forcément destinés à être manipulés tous les jours. Ils sont avant tout conçus pour être exposés et admirer le travail de construction. C’est particulièrement vrai pour les modèles Icons et Marvel de cette sélection.

LEGO Le Seigneur des Anneaux : le casque de Sauron (11373) : une pièce sombre et réussie

L’univers du Seigneur des Anneaux continue de faire rêver les fans. Cette fois, LEGO s’intéresse à l’un de ses personnages les plus emblématiques : Sauron.

Le set reproduit son célèbre casque avec une attention particulière portée à sa silhouette menaçante. Il comprend également une mini figurine de Sauron tenant l’Anneau Unique, ainsi qu’un présentoir noir permettant d’exposer l’ensemble. J’ai personnellement monté ce modèle et j’en garde une très bonne impression. Le montage est agréable et ne devient jamais lassant. Les différentes étapes permettent de voir progressivement apparaître le casque, sans donner l’impression de répéter constamment les mêmes assemblages.

Mais c’est surtout le rendu final qui m’a convaincu. Une fois terminé, le casque possède une vraie présence visuelle. Les formes sont reconnaissables et l’ensemble fonctionne parfaitement comme objet de décoration.

À 74,99 €, je trouve que c’est une proposition particulièrement intéressante pour les fans de Tolkien. Le tarif reste relativement accessible pour une pièce d’exposition de cette licence.

LEGO Iron Man Mark 3 Édition Collector (76344) : une véritable pépite Marvel

On passe maintenant à Marvel avec une construction qui m’a particulièrement surpris. Le LEGO Iron Man Mark 3 Édition Collector reproduit l’armure emblématique du super-héros dans une version de plus de 38 cm de hauteur.

Avec ses 1 297 pièces, le modèle offre une construction ambitieuse. Il reprend l’apparence de l’armure Mark 3 issue de la Saga de l’infini. Une mini figurine d’Iron Man accompagne également la grande figurine. Mais ce qui rend ce set particulièrement intéressant, c’est son montage. Je l’ai également construit et je peux clairement le qualifier de pépite. D’abord, la construction est remarquablement bien pensée. Les étapes s’enchaînent naturellement et le montage ne devient jamais lassant. Ensuite, LEGO réserve une vraie surprise avec la dernière partie consacrée à la tête.

C’est assez étonnant, car pendant cette phase, on a parfois du mal à comprendre ce que l’on est réellement en train de construire. Les éléments s’assemblent progressivement, mais la forme finale reste difficile à anticiper. Puis, au moment de terminer cette partie, tout prend enfin son sens.

Le résultat est particulièrement réussi. L’armure possède une belle présence et les proportions fonctionnent très bien. Les différentes articulations permettent également de varier les poses pour l’exposition.

À 129,99 €, le set représente un investissement. Toutefois, après l’avoir monté, je trouve que LEGO propose ici une expérience particulièrement convaincante. C’est l’un de mes coups de cœur de cette sélection.

Quels LEGO offrir pour les passionnés de construction et de belles créations ?

La sélection ne se limite pas aux licences geek. LEGO propose également des modèles qui privilégient la créativité, les animaux ou encore la mécanique. Voici trois propositions qui permettent de varier les plaisirs.

LEGO Le grand hôtel de Heartlake City (42704) : un univers complet à construire

La gamme LEGO Friends possède de solides arguments pour les amateurs de constructions riches en détails. Le grand hôtel de Heartlake City en est un bon exemple.

Avec ses six personnages et ses deux chats, le set propose un véritable petit univers à explorer. L’hôtel dispose de nombreuses fonctionnalités interactives, notamment une porte tournante, deux ascenseurs et une piste de danse rotative.

Les différents espaces permettent d’imaginer de nombreuses histoires. Les enfants peuvent inventer des séjours, organiser des activités ou simplement faire vivre leur établissement. Ce modèle s’adresse aux enfants dès 9 ans. Il conviendra particulièrement à ceux qui aiment les grandes constructions et les univers dans lesquels ils peuvent inventer leurs propres scénarios.

À 149,99 €, le prix est conséquent. Néanmoins, le contenu et les possibilités de jeu permettent de proposer une expérience assez complète.

LEGO Animaux sauvages : la famille de koalas (31388) : une construction pleine de douceur

Prix conseillé : 119,99 €

Pour changer des véhicules et des licences cinématographiques, LEGO propose également un set consacré aux animaux australiens.

La famille de koalas (31388) comprend deux koalas, deux kangourous et deux tortues de mer. Chaque construction dispose de parties mobiles afin de donner vie aux différentes créations. Ce set possède également un intérêt supplémentaire : il permet de transformer les mêmes briques pour réaliser différents modèles. On retrouve ainsi plusieurs possibilités de construction autour de la faune australienne.

L’ensemble conviendra aux amateurs d’animaux et aux personnes qui apprécient les constructions décoratives. Les formes et les détails permettent d’obtenir des figurines qui trouveront facilement leur place sur une étagère.

À 119,99 €, le modèle se positionne dans une gamme de prix relativement élevée. Il faudra donc surtout le réserver aux personnes qui apprécient particulièrement les animaux et les créations LEGO.

LEGO Technic Voiture McLaren MCL39 F1 (42228) : la Formule 1 dans toute sa splendeur

Prix conseillé : 229,99 €

Terminons cette sélection avec une construction qui devrait attirer les passionnés de sport automobile. LEGO Technic propose une reproduction de la McLaren MCL39 F1 à l’échelle 1/8.

Ce modèle reprend les caractéristiques de la monoplace de la saison 2025. LEGO mise sur une construction immersive et de nombreux détails pour reproduire fidèlement la voiture de course.

Avec ses proportions imposantes et son niveau de finition, cette McLaren est avant tout pensée pour les passionnés de Formule 1. Elle trouvera naturellement sa place dans une collection consacrée au sport automobile.

Le tarif de 229,99 € la réserve toutefois aux amateurs les plus investis. Mais pour un fan de McLaren ou de F1, c’est une pièce qui possède de sérieux arguments.

Quel LEGO choisir pour Noël 2026 selon votre budget ?

Avec onze références aussi différentes, il n’est pas toujours évident de faire son choix. Pour vous aider, voici un récapitulatif des modèles et de leurs prix publics conseillés.

Set LEGO Prix conseillé Retour vers le futur (77256) 27,99 € SMART Play AT-ST Endor (75424) 49,99 € Casque de Sauron (11373) 74,99 € Zelda Ocarina of Time (77093) 119,99 € Famille de koalas (31388) 119,99 € Iron Man Mark 3 (76344) 129,99 € Grand hôtel Heartlake City (42704) 149,99 € PlayStation (72306) 159,99 € AT-AT des vestiges de l’Empire (75454) 159,99 € Donkey Kong (72051) 169,99 € McLaren MCL39 F1 (42228) 229,99 €

Les prix indiqués correspondent aux prix publics conseillés communiqués par LEGO. Les distributeurs restent libres de fixer leurs propres tarifs.

Notre sélection LEGO Noël 2026 : quels sont les modèles qui sortent du lot ?

Cette sélection LEGO Noël 2026 montre à quel point la marque sait varier les expériences. On retrouve aussi bien des constructions destinées aux enfants que des modèles pour les collectionneurs et les passionnés de culture geek.

Personnellement, deux références ressortent particulièrement : le casque de Sauron et l’Iron Man Mark 3. Je les ai montés tous les deux et ils proposent une expérience de construction particulièrement agréable. Le premier séduit par son rendu final, tandis que le second surprend par son ingénierie et sa conception.

Du côté des jeux vidéo, la PlayStation et Donkey Kong devraient parler aux nostalgiques. Zelda reste quant à lui un excellent choix pour les fans de Nintendo, comme je l’avais expliqué dans mon test consacré au set Ocarina of Time.

Enfin, les amateurs de cinéma et de sport automobile trouveront également leur bonheur avec Retour vers le futur, Star Wars et la McLaren MCL39.

Il ne reste finalement qu’une question : quel modèle retrouvera-t-on sous votre sapin cette année ?