Shark DePuffi : le chaud et le froid au service du visage, un petit appareil beauté à 149,99 €

Entre les nuits courtes, les repas qui s’éternisent et le froid sec de l’hiver, le visage encaisse lui aussi le marathon des fêtes. Pour ces lendemains un peu difficiles, Shark Beauty propose un petit appareil inspiré du massage facial traditionnel. Le Shark DePuffi joue sur le contraste entre le chaud et le froid pour réveiller les traits. Il est vendu 149,99 €, ce qui en fait l’un des cadeaux les plus abordables de la sélection de la marque.

Un glaçon high-tech pour le contour des yeux

Le principe du DePuffi repose sur la thermothérapie, c’est-à-dire l’usage du chaud et du froid sur la peau. D’un côté, la technologie InstaChill diffuse un froid intense. Selon Shark, elle aide à redessiner les contours du visage, à dégonfler le contour des yeux et à réduire l’apparence des pores.

L’idée n’est pas nouvelle : poser une cuillère froide sur des paupières gonflées relève presque du remède de grand-mère. Le DePuffi en propose une version contrôlée, avec 3 niveaux de refroidissement. Une régulation de la température maintient le froid stable pendant le soin, sans passage par le congélateur.

La chaleur pour détendre, et pas seulement le visage

L’autre face de l’appareil s’appelle InstaHeat. Cette fois, il s’agit d’une chaleur douce, censée relancer la circulation et donner de l’éclat au teint, selon la marque. Shark l’annonce aussi pour dénouer les tensions musculaires, aussi bien sur le visage que sur le corps.

Là encore, 3 niveaux de chaleur sont disponibles. Un arrêt automatique coupe l’appareil après utilisation, une précaution bienvenue pour un objet chauffant manipulé près des yeux. Le passage du chaud au froid permet d’enchaîner les deux sensations dans le même soin.

Un format pensé pour le voyage

Le DePuffi se présente comme un appareil ultra-compact, qui tient dans la main. Il se recharge en USB-C, le câble étant fourni, et s’accompagne d’un étui de voyage. Un format qui permet de le glisser dans une valise pour les fêtes passées loin de chez soi.

Trois coloris sont proposés : noir, rose et turquoise. Sur la boutique officielle, le DePuffi existe aussi en pack avec le FacialPro Glow, un appareil de soin hydrofacial de la marque. Ce duo s’affiche à 349,99 €, pour qui veut offrir une routine plus complète.

Des promesses beauté à prendre avec recul

Les effets annoncés par Shark (contours redessinés, pores moins visibles, teint plus lumineux) restent des allégations cosmétiques de la marque. Aucune étude indépendante n’est citée à l’appui. Le froid peut atténuer un gonflement passager, mais l’effet reste par nature temporaire.

Le prix pose aussi question face aux solutions classiques. Rouleaux de jade, masques réfrigérés ou simples compresses offrent une sensation proche pour quelques euros. Le DePuffi apporte surtout le confort d’une température réglable et stable, ainsi que la combinaison chaud-froid dans un seul objet.

Un petit plaisir de saison plus qu’un soin miracle

Le Shark DePuffi propose une version technologique d’un geste ancien, avec un froid et une chaleur maîtrisés. Son format compact et son prix de 149,99 € en font un cadeau facile à glisser sous le sapin. Il faut simplement l’aborder comme un moment de détente plutôt que comme un traitement. Sur ce terrain, la promesse d’une mine reposée après les fêtes paraît plus réaliste.