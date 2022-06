Sony annonce les XG300, XE300 et XE200, trois nouvelles enceintes connectées

La période estivale approche à grands pas. Pour l’occasion, Sony vient d’annoncer de nouvelles enceintes connectées : la XG300, la XE300 et la XE200. Munis d’un nouveau design, ces dispositifs portables seront parfaits pour des vacances ou les week-ends par exemple, ou encore pour prendre une pause musicale dans un parc entre amis ou ambiancer une soirée.

Les nouvelles enceintes Bluetooth signées Sony

Pour commencer, parlons des modèles les plus abordables : les Sony XE200 et XE300, proposées respectivement à 150 euros (en coloris noir, gris, turquoise et orange), et à 200 euros (noir, gris et turquoise). Adoptant le même design hexagonal, ces deux modèles n’ont pas les mêmes dimensions et puissances : la XE200 est en effet plus petite que la XE300. Elle profite en plus d’une dragonne pour la transporter plus facilement.

Au niveau des fonctionnalités, les deux enceintes ont droit à la technologie Line-Shape Diffuser, permettant de diffuser le son de façon uniforme et sur une surface plus grande. Si vous en achetez plusieurs, sachez qu’il est possible de créer un système stéréo grâce à l’application Music Center. À noter, la fonction Party Connect permet de combiner jusqu’à 100 enceintes entre-elles. Une protection aux chutes jusqu’à 1,2 m de haut est annoncée par Sony, mais aussi face à l’eau et la poussière (certification IP67).

Côté autonomie, la XE200 propose jusqu’à 16 heures, contre jusqu’à 24 heures pour la XE300. Sony souligne pour finir avoir amélioré les appels téléphoniques. À noter, elle profite d’une charge rapide offrant 70 minutes de lecture audio pour 10 minutes de charge. Elle lance d’ailleurs la fonction « Echo Cancelling », offrant un retour audio sans coupure lorsque deux personnes parlent en même temps. Un bouton est disponible sur les enceintes afin de permettre d’activer ou désactiver le microphone.

La Sony XG300 monte un peu en gamme, avec une tarification de 300 € pour un coloris noir et gris. Ce modèle dispose de petites spécificités originales, comme la présence de deux ronds composés de LED permettant de créer une ambiance lumineuse se synchronisant avec la musique. Elle dispose en plus de cela de la fonction Mega Bass de Sony afin de proposer des basses plus profondes ainsi qu’un son haute fréquence. Une dernière spécificité est de la partie par rapport aux deux autres modèles annoncés : la présence d’une poignée rétractable.