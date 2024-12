SpaceX : Un programme chargé pour 2025 !

En 2025, SpaceX franchira une étape monumentale avec l’ambition de lancer un Starship tous les 15 jours. Cette cadence exceptionnelle marque une phase décisive pour le programme Artemis de la NASA. De plus, elle prépare également les bases de missions vers Mars dans un avenir proche. Avec jusqu’à 25 vols d’essais du Starship programmés, dont un premier vol lunaire potentiel, SpaceX est sur le point de transformer l’exploration spatiale. Découvrez comment ces missions pourraient changer notre vision de l’espace et accélérer les ambitions humaines au-delà de la Terre.

SpaceX : un programme de lancement intense pour préparer Artemis III

L’année 2025 sera déterminante pour SpaceX. En effet, l’entreprise prévoit de réaliser jusqu’à 25 vols d’essais du Starship. Notamment, des missions innovantes, comme un transfert de carburant en orbite et des vols vers la Lune. Parmi ces vols, un vol lunaire est particulièrement attendu, programmé pour l’automne 2025, pour préparer la mission Artemis III de la NASA.

Artemis III est l’un des projets les plus ambitieux de la NASA. Il vise à ramener des astronautes sur la Lune d’ici 2026, et SpaceX joue un rôle clé dans ce défi. En effet, le Starship lunaire de SpaceX sera chargé de déposer deux astronautes sur la surface de la Lune. Le vaisseau Orion, également de la NASA, restera quant à lui en orbite autour de la Lune avec un troisième astronaute.

Mais avant cela, SpaceX doit réussir des tests de récupération critiques, notamment pour maîtriser le processus de récupération du Starship et son premier étage grâce à la tour Mechazilla. Cette technologie permet de récupérer le Super Heavy après son lancement à l’aide de deux bras géants (les « chopsticks »). Elle est essentielle pour rendre les missions plus économiques et durables. Ce défi technique majeur est un élément central pour garantir la réussite des futures missions habitées, et en particulier de la mission Artemis III.

SpaceX vise Mars dès 2025 avec des missions inhabitées

SpaceX ne se contente pas de préparer des missions vers la Lune. La société dirigée par Elon Musk a des ambitions bien plus lointaines. En parallèle des projets lunaires, SpaceX met les bouchées doubles pour préparer des missions vers Mars. Dès 2025, SpaceX prévoit de lancer une mission inhabitée vers la Planète rouge. Cette mission servira de test pour la première mission habitée vers Mars, qui pourrait avoir lieu dès 2028, voire 2030. Ce projet ambitieux vise à établir les bases nécessaires à l’exploration humaine de Mars, avec des technologies innovantes comme le ravitaillement en orbite et la gestion de vols longue distance.

Le soutien politique de personnalités comme Donald Trump, fervent défenseur de l’exploration humaine de l’espace, pourrait également jouer un rôle crucial. En janvier 2025, avec Trump de retour à la présidence, l’exploration spatiale pourrait recevoir une attention accrue. Notamment, en matière de financement et de soutien pour la mission martienne de SpaceX. Cela s’inscrit dans une vision à long terme qui ambitionne de faire de Mars un objectif réalisable pour l’humanité.