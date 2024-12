Samsung arrête DeX sur Windows : une page se tourne pour les utilisateurs Galaxy

Samsung a officialisé l’arrêt du support de DeX pour PC sous Windows avec la future mise à jour One UI 7. Une annonce qui surprend, mais qui ne laisse pas totalement les utilisateurs Galaxy sans solution. Ce changement marque la fin d’une ère pour une fonctionnalité plébiscitée.

Un outil apprécié des utilisateurs qui s’arrête sous Windows

Lancé avec l’idée de rapprocher smartphone et ordinateur, DeX (abréviation de « Desktop eXperience ») permettait aux utilisateurs de connecter leurs appareils Galaxy à un PC Windows. Une fenêtre dédiée s’ouvrait, offrant un accès rapide aux fichiers, aux applications, et à l’ensemble des fonctionnalités du smartphone. Simple et pratique, cette interface était idéale pour ceux qui voulaient passer facilement d’un écran à l’autre.

Cependant, avec la prochaine version One UI 7, cette compatibilité avec Windows disparaît. Samsung a annoncé la nouvelle sur son site britannique en précisant que :

Le support de DeX pour PC sous Windows prendra fin avec la version One UI 7. Nous encourageons nos clients à utiliser la fonctionnalité Link to Windows pour continuer à connecter leur téléphone à leur ordinateur.

Cette décision n’affecte pas toutes les fonctions de DeX. En effet, l’expérience DeX autonome, qui transforme un smartphone Galaxy en poste de travail complet en le connectant à un écran, un clavier et une souris, reste disponible.

Samsung pousse Link to Windows comme alternative recommandée

À la place de DeX pour PC Windows, Samsung encourage l’utilisation de Link to Windows. Cette solution, développée par Microsoft, offre des outils similaires. Avec Link to Windows, vous pouvez accéder aux notifications de votre téléphone, transférer des fichiers, ou encore envoyer des SMS directement depuis votre ordinateur. Un changement qui demande une petite adaptation, mais qui promet une expérience connectée fluide.

La mise à jour One UI 7, basée sur Android 15, n’apporte pas que des modifications techniques. D’autres changements, comme l’arrêt du support des panneaux latéraux tiers du Galaxy Store, figurent au programme. Ces panneaux installés restent utilisables, mais leur intégration pourrait être moins optimale à l’avenir.

Prévue pour début 2024, cette mise à jour accompagnera le lancement des Galaxy S25. Une version bêta publique dès décembre permettra aux utilisateurs de découvrir ces nouveautés. Ce qui inclut un écran de verrouillage repensé et un centre de notifications plus intelligent.