Spotify Premium : vos clips vidéo bientôt accessibles hors ligne partout avec vous

Le géant du streaming audio continue d’enrichir sa plateforme. Après les podcasts et les livres audio, Spotify souhaite désormais faciliter l’accès à ses contenus vidéo. Les utilisateurs de la version payante pourront bientôt emporter leurs clips musicaux partout avec eux, même sans connexion Internet.

Spotify mise sur une diversification au-delà de la simple musique

Spotify a considérablement élargi son catalogue au fil des années. Le service ne se limite plus à la diffusion de titres musicaux. Il propose désormais des podcasts, des livres audio et des programmes de remise en forme. Plus récemment, la plateforme a intégré des clips vidéo pour offrir une expérience plus immersive.

Cette nouveauté vidéo permet d’explorer l’univers visuel des artistes et d’écouter des prestations en direct. De leur côté, les créateurs de podcasts filmés offrent un visage à leurs contenus sonores. Spotify innove régulièrement pour séduire ses utilisateurs, comme en témoigne le déploiement de fonctionnalités avancées telles que Spotify Running Mode. L’entreprise suédoise transforme ainsi son application en un véritable hub de divertissement complet.

Le téléchargement hors ligne s’étend enfin aux clips vidéo

Les abonnés à la formule Premium enregistrent déjà des albums, des playlists ou des épisodes de podcasts pour une écoute sans connexion. La société prépare actuellement une option similaire dédiée aux clips vidéo. Cette fonctionnalité permettra de conserver ses vidéos préférées directement sur son smartphone.

Des spécialistes du site Android Authority ont repéré les traces de cette option dans le code source de l’application. La fonctionnalité reste indisponible pour le grand public pour le moment, car elle demeure en phase de développement. Toutefois, son arrivée prochaine ne fait aucun doute.

Un fonctionnement pensé pour les déplacements

L’utilisation de cette nouvelle option s’annonce particulièrement simple. Les utilisateurs pourront télécharger ou supprimer un clip vidéo en quelques gestes sur leur appareil. Ce mécanisme rappelle fortement le système déjà présent sur YouTube Premium.

Cette nouveauté vise principalement les voyageurs et les usagers des transports en commun. Elle offrira la possibilité de regarder des visuels musicaux sans consommer de données mobiles. Les abonnés profiteront ainsi de leurs contenus préférés lors des trajets en avion ou dans les zones sans réseau.