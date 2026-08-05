Spotify Running Mode : la nouvelle fonctionnalité IA dédiée aux passionnés de course

Spotify enrichit son offre pour les sportifs avec une toute nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle. Le géant du streaming audio déploie le « Running Mode », un outil spécialement pensé pour accompagner vos séances de course à pied et de marche. Cette innovation génère une liste de lecture personnalisée selon la dynamique de votre effort.

Spotify Running Mode : une nouvelle approche basée sur les requêtes textuelles

Spotify s’appuie sur le succès de ses commandes textuelles personnalisées pour concevoir ce nouvel outil. L’entreprise a constaté une forte demande pour les playlists d’entraînement parmi les requêtes formulées par ses utilisateurs. Le Running Mode découle directement de cet engouement pour la musique sportive.

Il convient de distinguer ce dispositif de l’ancienne option nommée Spotify Running. En effet, la plateforme avait abandonné en 2018 ce service historique qui mesurait la cadence de course via les capteurs du smartphone. La nouvelle mouture s’intègre directement au sein de l’espace dédié au fitness sur l’application. Elle offre une personnalisation beaucoup plus fine grâce au traitement du langage naturel.

Un paramétrage sur mesure pour chaque type d’effort

L’utilisation de cette fonctionnalité s’avère simple et intuitive. L’utilisateur sélectionne tout d’abord son profil parmi vingt-cinq configurations de course prédéfinies. Ensuite, il affine ses préférences en précisant son genre musical favori, la durée exacte de l’effort ainsi que le rythme souhaité. Que vous prépariez une séance de fractionné ou un footing à allure constante, le système ajuste automatiquement le tempo des morceaux.

Par ailleurs, Spotify ajoute un module optionnel d’encouragements vocaux en anglais. Un coach virtuel intervient discrètement entre les pistes pour motiver le coureur sans interrompre le flux musical. L’entreprise suédoise multiplie ainsi les fonctions pour séduire un public large. Cet investissement rappelle la dynamique récente de la plateforme, observée notamment lorsque les comptes Spotify pour enfants sont devenus gratuits.

Une disponibilité restreinte pour le lancement initial

Pour le moment, l’accès au Running Mode reste limité à une poignée de territoires. Seuls les abonnés à l’offre Spotify Premium résidant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suède peuvent en profiter. De plus, la fonction concerne exclusivement les utilisateurs possédant un iPhone.

Spotify n’a pas encore dévoilé de calendrier pour la version Android. De même, la firme n’a communiqué aucune date quant à un éventuel déploiement en France.