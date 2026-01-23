Star Wars : les films et séries à venir !

L’univers Star Wars entre dans une nouvelle ère. Après le départ de Kathleen Kennedy de la présidence de Lucasfilm, Dave Filoni et Lynwen Brennan prennent les commandes. Ce changement marque un tournant majeur pour la saga. De nouvelles séries et films sont en préparation, certains déjà datés, d’autres encore incertains. Voici un panorama complet des projets qui vont façonner l’avenir de la galaxie très lointaine.

Ahsoka saison 2 : le retour attendu

La série Ahsoka revient pour une deuxième saison prévue en 2026. Le tournage a déjà commencé et Rosario Dawson reprend son rôle. Hayden Christensen revient aussi en Anakin Skywalker, ce qui promet des scènes fortes. La série poursuit l’héritage de Ray Stevenson, disparu en 2023, avec Rory McCann qui reprend son personnage.

Cette nouvelle saison s’annonce comme un hommage et une continuité. Les fans de Rebels et Clone Wars attendent avec impatience de retrouver leurs héros. Disney+ mise donc sur cette suite pour renforcer son catalogue et séduire les abonnés.

Maul : Shadow Lord, une animation Star Wars innovante

En 2026, Lucasfilm propose une série animée centrée sur Maul. L’ancien Sith revient dans une histoire inédite après la Guerre des Clones. Le style change radicalement avec une animation en volume et des textures dessinées à la main. Sam Witwer prête sa voix au personnage, comme dans Rebels et Clone Wars.

Ce projet marque une volonté de moderniser l’animation Star Wars. D’ailleurs, les premières images ont déjà suscité l’enthousiasme. Les spectateurs découvriront un Maul en quête de pouvoir, reconstruisant son syndicat criminel sur une planète encore libre de l’Empire.

The Mandalorian saison 4 : un avenir qui reste flou

Din Djarin et Grogu devraient normalement être au cœur d’un film en 2026. Toutefois, l’avenir de leur série reste flou. En effet, Jon Favreau avait écrit la saison 4 en même temps que la saison 3, mais le projet semble suspendu. Officiellement, la série n’est plus en développement.

Il est possible que le film serve de conclusion à l’histoire. Disney+ pourrait ainsi clore la première série live-action Star Wars sur une note forte. Les fans devront patienter pour savoir si Din et Grogu reviendront sur le petit écran.

The Mandalorian & Grogu : un film événement prévu pour mai 2026

Prévu pour mai 2026, ce film mettra en avant Din Djarin et Grogu. Jon Favreau et Dave Filoni veulent offrir une conclusion épique. Les personnages rejoindront les Rebelles pour combattre les derniers bastions de l’Empire. Pedro Pascal sera accompagné de Sigourney Weaver, qui incarne une ancienne colonel de la République.

Ce film promet une aventure spectaculaire. Il s’inscrit dans la continuité de la série mais vise à marquer l’histoire de la saga au cinéma. Les fans attendent un final grandiose pour ces héros devenus emblématiques.

Starfighter : un film avec Ryan Gosling prévu pour mai 2027

En mai 2027, Starfighter sortira au cinéma. Ryan Gosling incarne un nouveau personnage dans une histoire totalement originale. Shawn Levy réalise le film et promet une intrigue indépendante de la saga Skywalker. Le casting inclut Mia Goth, Matt Smith et Amy Adams.

Ce projet explore une époque jamais vue dans Star Wars. Les premières images montrent Gosling dans un landspeeder, clin d’œil au véhicule de Luke. Les spectateurs espèrent un mélange entre Star Wars et Top Gun, centré sur les pilotes et leurs combats.

Nouvel ordre Jedi : un film qui suit Rey

Rey revient dans un film consacré à la naissance d’un nouvel ordre Jedi. Daisy Ridley reprend son rôle, mais le projet avance lentement. Le scénario a changé de mains plusieurs fois et aucune date de sortie n’est fixée. George Nolfi est désormais chargé de l’écriture.

Ce film doit raconter comment Rey, sans Luke ni Leia, forme de nouveaux disciples. L’enjeu est de taille pour prolonger l’héritage des Jedi. Mais les retards inquiètent les fans, qui craignent que le projet ne voie pas le jour rapidement.

Le film de James Mangold : une pause prolongée

James Mangold prépare un film sur la découverte de la Force. Annoncé en 2023, il reste mystérieux. Aucun acteur n’est attaché au projet et le tournage n’a pas commencé. Le scénario est jugé intéressant mais le projet est à l’arrêt.

La décision de poursuivre dépend désormais des nouveaux dirigeants de Lucasfilm. Ce film pourrait offrir une vision originale de la Force, mais son avenir reste incertain. Les fans devront attendre pour savoir s’il verra le jour.

Les projets avortés ou en suspens

Plusieurs films annoncés n’ont pas avancé. Par exemple, le projet de Taika Waititi reste mystérieux mais toujours d’actualité. De plus, Steven Soderbergh avait travaillé sur un film centré sur Kylo Ren avec Adam Driver, mais Disney l’a refusé. Rian Johnson, trop occupé par Knives Out, ne reviendra pas pour l’instant.

En outre, Simon Kinberg prépare une nouvelle trilogie qui pourrait prolonger la saga jusqu’en 2030. Enfin, les projets de Kevin Feige semblent abandonnés.