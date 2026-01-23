Apple travaillerait sur une broche IA portable

Actualités

Apple développerait un accessoire inédit : une broche IA portable en forme de petit disque. Selon les premières informations, l’objet ressemblerait à un AirTag plus épais. Il intégrerait deux caméras, un haut-parleur, plusieurs microphones et un système de recharge sans fil. Ce design circulaire, en aluminium et verre, se fixerait discrètement sur les vêtements. L’objectif serait de permettre aux utilisateurs de capturer leur environnement et d’interagir avec l’IA sans sortir leur téléphone.

Apple conçoit une broche IA pensée pour être utilisée au quotidien

La broche IA se présenterait comme un disque fin et plat. Elle inclurait une caméra standard et une caméra grand-angle pour filmer ou photographier l’environnement. Trois microphones permettraient de capter la voix et les sons ambiants. De plus, un haut-parleur et un bouton physique compléteraient l’ensemble. La recharge se ferait par induction magnétique, comme sur l’Apple Watch. Ce format compact et pratique viserait à rendre l’IA accessible en permanence.

Par ailleurs, Apple met en avant sa réputation en matière de confidentialité. Pourtant, ce type d’appareil soulève des questions. Un accessoire capable d’enregistrer discrètement pourrait inquiéter les utilisateurs soucieux de leur vie privée. La manière dont Apple présentera ce produit sera donc déterminante pour son adoption. En effet, la firme devra convaincre que la sécurité et la transparence restent au cœur de son approche.

Une sortie envisagée pour 2027

Selon les informations disponibles, Apple pourrait lancer cette broche IA dès 2027. La marque prévoirait une production massive, avec environ 20 millions d’unités dès le lancement, preuve qu’Apple croit fermement au potentiel de ce produit.

Malgré tout, rien n’est encore certain. Le projet en est à ses prémices et pourrait être abandonné si les tests ne sont pas concluants. Apple veut effectivement éviter l’échec rencontré par Humane avec son AI Pin. Néanmoins, si la firme réussit, elle pourrait ouvrir une nouvelle ère pour les accessoires connectés et l’intelligence artificielle.

