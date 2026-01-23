Coup de tonnerre chez Ubisoft : le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est annulé !

L’annonce est tombée comme un couperet : après l’abandon de la suite de Lost Crown, Ubisoft a confirmé l’annulation définitive du remake de Prince of Persia: The Sands of Time. Le projet, pensé comme la résurrection d’un classique du jeu d’action-aventure, ne franchira donc jamais la ligne d’arrivée. Et il n’est pas le seul…on fait le point.

Annulation de Prince of Persia: Les Sables du Temps : Ubisoft s’explique

Annoncé en 2020 et plusieurs fois repoussé, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake ne verra finalement jamais le jour. Après un développement chaotique, plusieurs changements d’équipes et l’absence de date définitive de sortie, Ubisoft a décidé de tirer un trait sur le projet. Selon l’éditeur, le titre ne parvenait pas à atteindre les standards qualitatifs requis. Sa poursuite aurait donc nécessité des investissements supplémentaires jugés disproportionnés.

Cette annulation ne signifie toutefois pas la disparition de la licence à long terme. Ubisoft a indiqué vouloir préserver la marque Prince of Persia et l’envisager dans d’autres contextes créatifs à l’avenir. Cette lourde décision s’inscrit dans le cadre d’un “retour à des niveaux de qualité exceptionnels dans le segment des jeux d’aventure en monde ouvert”.

Vous pouvez retrouver l’annonce officielle de la part d’Ubisoft dans le communiqué ci-dessous :

Mais le remake de Prince of Persia n’était pas le seul à être annulé. Dans le cadre de cette “réorganisation”, le studio français a annulé six autres jeux dans la foulée, dont quatre encore non annoncés publiquement. Sept autres titres ont également été décalés, dont certains désormais attendus en 2027. Plusieurs studios, à l’image d’Ubisoft Stockholm et Ubisoft Halifax, font également l’objet de fermetures ou de restructurations.

Par ailleurs, Ubisoft réorganise sa création autour de cinq “Creative Houses”, des entités internes chargées de piloter des genres de jeux ou des franchises stratégiques. L’objectif du studio est d’optimiser production, cohérence et rentabilité pour ses prochains titres. Les séries majeures, telles que Assassin’sCreed, Far Cry ou Rainbow Six, se retrouvent au cœur de cette nouvelle architecture.