SUNMI impressionne avec ses innovations marquantes au CHINASHOP 2025

SUNMI a brillé lors du salon CHINASHOP 2025 à Shenzhen. En effet, cette édition a marqué la huitième participation consécutive de la marque. À cette occasion, les visiteurs ont découvert les dernières innovations conçues pour répondre aux besoins changeants du secteur du commerce et de la distribution.

Présentation des nouveaux produits SUNMI au CHINASHOP 2025

Lors du salon, SUNMI a dévoilé sa tablette CPad, une solution commerciale polyvalente. En effet, cette tablette existe en trois tailles, parfaites pour s’adapter à chaque entreprise. Par ailleurs, son système « Quick Lock » facilite la fixation et le retrait, garantissant ainsi sécurité et flexibilité. De plus, chaque CPad s’accompagne d’accessoires modulaires, idéaux pour la vente au détail, la restauration, l’hôtellerie et l’industrie. Enfin, elle assure des performances fiables grâce au processeur Qualcomm puissant et une garantie de trois ans.

CPad et FLEX 3 : des solutions innovantes pour le commerce

SUNMI ne s’arrête pas là. La nouvelle gamme FLEX 3 propose des écrans interactifs innovants, disponibles en plusieurs tailles. Leur modularité permet une installation rapide et adaptée à chaque environnement. Ces équipements offrent une véritable agilité opérationnelle et un gain de productivité. Il est désormais plus simple de reconfigurer un espace de vente ou un comptoir selon l’activité du moment.

L’intégration de l’IA et de l’IoT dans l’écosystème SUNMI

L’innovation s’étend également à l’intelligence artificielle et à l’IoT. SUNMI propose six modules d’IA : commande vocale, reconnaissance faciale, contrôle gestuel, analyse visuelle, autodiagnostic et prévention intelligente des pertes. Tous ces outils optimisent l’expérience utilisateur et renforcent la sécurité. La zone d’expérience SUNMI AI a présenté des démonstrations immersives montrant des cas d’usage concrets dans la vie des professionnels.

Pour conclure, la participation de SUNMI au CHINASHOP 2025 a confirmé son rôle de leader dans la digitalisation du commerce. Grâce à ses solutions intelligentes et à une collaboration étroite avec ses partenaires, SUNMI transforme l’expérience des commerces et facilite leur évolution vers un avenir plus connecté et efficace.

