Le serveur IA MiTAC G4527G6 offre des performances exceptionnelles

Le nouveau serveur IA MiTAC G4527G6 attire tous les regards au COMPUTEX 2025. Grâce à une collaboration majeure avec NVIDIA, MiTAC Computing met en avant des innovations clés. L’objectif est simple : révolutionner les performances dans les entreprises qui misent sur l’intelligence artificielle. Découvrons ensemble les atouts de ce serveur de nouvelle génération.

Une architecture NVIDIA MGX pour des performances IA inégalées

Le G4527G6 de MiTAC est construit sur l’architecture NVIDIA MGX. Cette base technologique garantit ainsi une grande flexibilité et une puissance hors norme. De plus, le serveur peut embarquer jusqu’à huit GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ou H200 NVL. Grâce à cette configuration, les entreprises bénéficient d’une puissance adaptée pour la formation et l’inférence de modèles IA parmi les plus avancés du marché. Enfin, un processeur Intel Xeon 6 et 8 To de mémoire DDR5-6400 viennent compléter cette configuration de pointe.

Des innovations matérielles pour l’intelligence artificielle d’entreprise

Avec le G4527G6, MiTAC innove aussi sur l’aspect du stockage et de l’efficacité. Seize disques E1.s remplaçables à chaud permettent une gestion fluide des données. L’intégration de la technologie NVIDIA BlueField-3 DPU optimise la connectivité interne pour accélérer les flux de travail IA.

Évolutivité avec plus de 100 configurations

Gestion avancée pour grands modèles de langage

Refroidissement efficace pour hautes densités GPU

Cette infrastructure donne aux entreprises un vrai levier pour bâtir leurs propres usines d’intelligence artificielle.

Une connectivité avancée grâce à NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC

La carte SuperNIC NVIDIA ConnectX-8 équipe le serveur et améliore la rapidité des réseaux IA. Elle offre jusqu’à 800 Gb/s de bande passante pour le cloud et le HPC. Cette connectivité robuste garantit un contrôle optimal de la congestion, réduisant les ralentissements dus au trafic réseau lors des pics d’activité. Grâce à NVIDIA SHARP, le calcul en réseau est accéléré, ce qui permet de traiter plus de données, plus vite.

Avec le serveur IA MiTAC G4527G6, MiTAC Computing propose une solution complète et évolutive. Ce serveur, mis en avant lors du COMPUTEX 2025, combine architecture modulaire, innovation matérielle et connectivité ultra-rapide. Il répond ainsi aux besoins croissants des entreprises tournées vers l’intelligence artificielle. Pour toute organisation cherchant à accélérer ses projets IA, le G4527G6 se révèle un choix d’excellence.

Lisez notre dernier article tech : Test – Tablette SPC Gravity (2025) : l’essentiel en grand format