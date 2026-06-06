Les tablettes Getac ZX80W offrent une performance exceptionnelle sur le terrain

Les nouvelles tablettes Getac ZX80W arrivent sur le marché avec la promesse d’allier mobilité, robustesse et puissance. Dédiées aux professionnels sur le terrain, elles s’appuient sur Windows 11 et une architecture ARM performante pour répondre à tous les besoins, même dans les environnements les plus exigeants.

Les tablettes Getac ZX80W : robustesse et efficacité sur le terrain

Les tablettes Getac ZX80W sont conçues pour résister aux conditions difficiles. Elles supportent les chutes jusqu’à 1,8 mètre et disposent des certifications MIL-STD-810H et IP67. Grâce à leur poids léger (590 g pour la ZX80W, 780 g pour la ZX80W-EX), elles restent faciles à transporter lors de longues journées de travail. De plus, l’écran reste parfaitement lisible à la lumière du jour. Pour les endroits dangereux, la version ZX80W-EX propose une sécurité supplémentaire grâce à sa certification ATEX/IECEx zone 2/22.

Windows 11 et architecture ARM : une mobilité optimisée

Ces tablettes profitent de la puissance de Windows 11 sur une plateforme ARM de Qualcomm. Ce choix technique assure une utilisation fluide, sans ventilateur, tout en offrant une excellente autonomie. Les utilisateurs bénéficient d’une expérience Windows complète, avec une sécurité avancée et la compatibilité avec de nombreuses applications métiers. Ainsi, même dans les zones isolées, l’activité ne s’interrompt jamais grâce à l’autonomie prolongée.

Des performances d’IA avancées pour une productivité accrue

La gamme Getac ZX80W intègre un moteur d’IA Qualcomm de 6e génération. Cette technologie permet le traitement de données en temps réel, sans dépendre d’une connexion nuage. Les applications métiers comme la gestion des drones, la maintenance prédictive ou le suivi logistique deviennent plus rapides et fiables. L’automatisation embarquée aide à gagner en efficacité, quelles que soient les contraintes du terrain.

En conclusion, les tablettes Getac ZX80W réunissent solidité, intelligence et mobilité. Leur conception robuste, leur compatibilité Windows et leurs fonctionnalités avancées d’IA en font un choix idéal pour les professionnels. Elles répondront à toutes les attentes, que ce soit pour les services publics, la logistique ou les interventions en milieu complexe.

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