Windows 11 : Copilot devra obtenir votre accord avant d’accéder à vos fichiers

Microsoft renforce la protection des données personnelles dans Windows 11. Son assistant intelligent Copilot, désormais au cœur du système, ne pourra plus consulter vos dossiers ou fichiers sans votre autorisation explicite. Apparemment, ce changement est une réponse aux inquiétudes des utilisateurs et des experts en confidentialité.

Microsoft change d’approche pour rassurer les utilisateurs

Depuis plusieurs mois, Microsoft accélère l’intégration de l’intelligence artificielle dans Windows 11. Copilot est présenté comme un outil central capable de retrouver des documents, résumer des contenus ou automatiser certaines tâches. Toutefois, cette montée en puissance a rapidement soulevé des questions sensibles. Par exemple, jusqu’où l’IA peut-elle accéder aux fichiers personnels stockés sur un ordinateur ?

Les premières annonces de Microsoft avaient laissé planer un doute. Certains craignaient que Copilot puisse consulter librement les données locales, sans contrôle de l’utilisateur. Face aux critiques et à la pression des spécialistes de la vie privée, l’entreprise a décidé de clarifier sa position. Désormais, chaque accès aux dossiers nécessitera une validation manuelle, garantissant que l’utilisateur garde le dernier mot.

Copilot : une stratégie basée sur la confiance

Apparemment, Microsoft souhaite bâtir une relation de confiance avec ses usagers. En imposant une étape de consentement, la firme montre qu’elle prend au sérieux les préoccupations liées à la confidentialité. Cela permet aussi de distinguer Copilot des autres assistants numériques, parfois accusés de collecter trop de données sans transparence.

À long terme, cette nouvelle règle pourrait favoriser l’adoption de Copilot. Les utilisateurs, rassurés par ce contrôle supplémentaire, seront plus enclins à tester ses fonctionnalités avancées. Microsoft espère ainsi transformer Copilot en un véritable compagnon de productivité, capable d’aider au quotidien tout en respectant la vie privée.