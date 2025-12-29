Actualités

TikTok crée une entité américaine pour éviter l’interdiction aux États-Unis

il y a 59 minutesDernière mise à jour: 28 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
TikTok vient de franchir une étape décisive pour assurer sa survie sur le marché américain. Après des années de tensions politiques et de menaces de bannissement, sa maison mère ByteDance a annoncé la création d’une coentreprise baptisée « TikTok USDS Joint Venture ». Des investisseurs américains contrôlent majoritairement cette nouvelle structure. Elle vise principalement à répondre aux exigences de sécurité nationale imposées par Washington. Mais aussi, à garantir la protection des données des 170 millions d’utilisateurs américains.

TikTok : une scission stratégique pour apaiser Washington

Depuis plusieurs années, TikTok était au cœur d’un bras de fer entre Pékin et Washington. Pour rappel, les autorités américaines craignaient que l’application, d’origine chinoise, ne servent à collecter des données sensibles ou influencer l’opinion publique. Face à la pression du Congrès et aux menaces de bannissement, ByteDance a finalement accepté de créer une entité indépendante aux États-Unis.

La coentreprise TikTok USDS Joint Venture regroupe plusieurs acteurs influents : Oracle, Silver Lake et le fonds émirati MGX. Chacun détient 15 % du capital tandis que ByteDance conserve 19,9 %. Néanmoins, le conseil d’administration est désormais dominé par des représentants américains. Cette configuration vise à rassurer les autorités et à montrer que la gestion des données et des algorithmes sera placée sous contrôle américain.

Un accord qui sécurise l’avenir de TikTok aux États-Unis

La signature de cet accord, conclue le 18 décembre 2025, marque la fin d’un long feuilleton. La clôture officielle est prévue pour janvier 2026, mais TikTok peut déjà se projeter plus sereinement. En effet, en se conformant aux exigences américaines, l’application échappe à une interdiction qui aurait privé des millions d’utilisateurs de leur réseau social favori.

Pour ByteDance, cette scission est un compromis nécessaire. Elle permet de préserver l’accès au marché américain, tout en maintenant une part de contrôle sur l’application. Pour les utilisateurs, c’est la garantie de continuer à profiter de TikTok sans interruption, dans un cadre jugé plus sûr par les autorités.

